Walter Festa, exintendente de Moreno y exmarido de Romina Uhrig de Gran Hermano, aseguró que hay una “campaña sucia” en contra de la participante del reality de Telefe. El político compartió un comunicado de un club de fans de la exdiputada y dijo estar de acuerdo con cada palabra del posteo.

En las últimas horas se habló de palabras y actitudes de Romina en la casa de Gran Hermano. Comentarios con los que la tildaron de “gordofóbica”, la forma en la que recibió a Fabián -su sobrino- cuando entró a verla y otras situaciones de su vida privada fueron puestas en tela de juicio.

Walter Festa, el ex de Romina de Gran Hermano, aseguró que hay una “campaña sucia” en contra de la participante.

Festa compartió un posteo en su cuenta personal de Facebook y se limitó a comentar: “Yo no lo escribí... Lo comparto porque es así”.

Walter Festa, el ex de Romina de Gran Hermano, aseguró que hay una “campaña sucia” en contra de la participante.

En el comunicado de los fans de Romina escribieron: “Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”.

Luego, aclararon que desde el Fans Club Oficial de Romi repudian a cada persona o programa que haga comentarios en contra de la participante.

“Ojalá cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mierda que son, comenzando por Kuarzo”, dispararon contra la productora que está a cargo de Gran Hermano.

Los comentarios gordofóbicos de Romina que la condenaron en las redes sociales

“Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿saben qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca porque Romi tiene mucho futuro. De ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida”, cierra el comunicado.

Romina de Gran Hermano hizo un desafortunado comentario sobre el cuerpo sus hijas

No es la primera vez que Romina tiene comentarios sobre el cuerpo de otra persona. Primero fue la celulitis de Julieta, después el peso de Coti, sobre el cuerpo de su sobrino, quien entró a la casa de Gran Hermano, y ahora de sus hijas.

Esta semana, no pasó desapercibido cuando Romina le comentó a su sobrino que no lo había reconocido al entrar a la casa de GH porque estaba “más gordito”. “Sí, pude recuperar peso” comentó Fabi visiblemente incómodo.

La desilusión de Romina cuando ingresó a la casa de Gran Hermano su sobrino Fabián.

Más tarde, la participante insistiría con el peso de una de sus hijas. “¿Sigue gorda?¿Muy gorda?” preguntó Romina sobre la nena. “Igual de siempre” respondió su sobrino titubeando, cuidando lo que iba a decir. “Gorda” remató la participante.

El último comentario fue durante la gala de este martes cuando la ex diputada, mostrando la foto de las nenas, tira nuevamente el comentario. “Mirá, está más gorda” dijo Romina señalando el collage con fotos actualizadas de sus nenas que preparó su sobrino junto a su novia.