Video: le cobró más cara la empanada, ella se enojó y le tiró toda la mercadería

Un nuevo conflicto se volvió viral en la red social asiática, TikTok. Esta vez, los protagonistas son una turista que vacacionaba en Tulum y un vendedor ambulante de empanadas. El caos se desató en la playa cuando la mujer le tiró toda su mercancía porque el comerciante le habría cobrado una empanada a 500 pesos mexicanos.

El registro audiovisual de la pelea entre una turista en la playa de Tulum (México) y el vendedor ambulante fue posteado en TikTok por el usuario @alexrs4. En el video se puede leer una breve explicación de lo que está por verse: “Vendedor le cobra 500 pesos por una empanada a turista en Tulum y ésta le tira el producto”.

Sin más, en el registro se puede ver cómo una mujer discute con el vendedor. Entre los gritos, se escucha que la mujer lo acusa de haberla estafado con el precio de la comida que adquirió. “Dame mi dinero, me estafó”, aseguraba la turista.

Tal parece ser que el hombre le habría vendido una empanada y luego le cobró 500 pesos mexicanos, lo que iguala a casi 5.100 pesos argentinos. Por ello, la mujer le pidió la devolución del dinero al comerciante, quien se negó rotundamente y pidió ayuda a la seguridad del lugar ante la insistencia de su compradora.

Al no obtener respuesta, el hombre intenta alejarse de la turista, quien aprovecha el instante en el que el vendedor apoya su táper en la arena para arrojar toda su mercancía. Satisfecha, la mujer se retira del lugar. Por su parte, el vendedor continúa intentando llamar la atención de las autoridades sin éxito.

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS

Sabiendo que el video compartido generaría polémicas posturas, el joven le preguntó a los usuarios en la descripción “qué hubieran hecho” en una situación similar. Por ello, muchos de los usuarios que se expresaron parecían estar del lado de la turista.

“Yo también lo hubiera hecho si me hubiera cobrado $500″; “En lo personal me parece justo lo que hizo la señora, mínimo si no le van a regresar su dinero sabe que ya se las cobró”; “Bien hecho señora”, escribieron algunos internautas.

A su vez, otros usuarios optaron por comentar que lo visto en el video no es un caso particular, ya que muchos vendedores ambulantes aprovechan la llegada de turistas al país para venderles cosas a precios exorbitantes.

“En mi experiencia, los vendedores me han visto la cara y me han cobrado el triple. Yo digo que no y luego me bajan al precio real”; “En Tulum fui con unos amigos gringos a una taquería. Yo llegué tarde y les estaban cobrando cada servilleta a un dólar“; “Increíble como todo está fuera de control en Cancún, Tulum y Playa del Carmen”, agregaron.