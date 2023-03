Video: la creadora del mate que Bizarrap le regaló a Jimmy Fallon cuenta cómo lo armó

Luego de la presentación histórica de Bizarrap junto a la cantante colombiana Shakira en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, el productor le regaló al exitoso presentador de televisión un mate bien argentino y su creadora contó los detalles en las redes sociales.

El periodista Julián Zancada compartió un video en su TikTok donde Silvia Dotta, una fileteadora, contó cómo fue que la contactaron para encargarle el mate: “Un domingo a las siete de la tarde me escribió una persona diciéndome que necesitaban para mañana un termo y un mate para un periodista muy conocido de estados unidos y que se lo iba a entregar un periodista muy importante de Argentina”. Y agregó “me pareció que era confidencial porque no me tiró ningún nombre”.

Silvia siguió su relato diciendo que no le daban los tiempos para hacer un mate y un termo en un día, pero al llegar a casa vio que tenía un mate para otra clienta y se lo ofreció a la persona que la contactó.

“¿Qué nombre es?, le pregunté para saber la cantidad de letras y me mandó Jimmy. Googleé ‘periodista americano Jimmy’ y salió Jimmy Fallon” expresó contenta la creadora del mate, que incluso dijo que se la pasa viendo videos de sus entrevistas.

Silvia en un principio pensó que se trataba de Ricardo Darín y Peter Lanzani porque justo una semana después se celebraban los Premios Oscar 2023. “Al día siguiente escuché que iban Shakira y Bizarrap al programa. Imaginé que no lo iban a entregar en vivo, después vi el video y ahí dice que le gustó. Para mí fue una gran satisfacción”.

Ante la pregunta de Zancada si lo ve a Jimmy Fallon tomándose unos mates, Silvia le contestó “tal vez lo pone en la repisa de su casa”. Al final del video agradeció a Bizarrap por elegirla para crearle “un mate bien argento, filete porteño, aguante Argentina”.