Video: Flor de la V vivió momentos de tensión cuando una médium mencionó a su madre fallecida en vivo

Durante la emisión de un nuevo programa de Intrusos por América, Flor de la V vivió un momento muy emotivo y triste cuando estaba entrevistando a Noelia Pace, una médium. La astróloga le mencionó a su madre y a su amigo, Jorge Ibáñez, ambos fallecidos, y no contuvo las lágrimas.

En vivo, la conductora y los panelistas iniciaron un debate sobre las experiencias paranormales que vivieron diversos famosos.

En un momento, la médium le dijo a la conductora que había recibido mensajes de dos personas muy queridas que ya fallecieron mientras se encontraba en el estudio, se trata del diseñador Jorge Ibáñez y la costurera Sabina Báez, madre de Florencia.

Noelia arrancó mencionando las palabras de quien fue su gran amigo: “Él dice que si estaría aquí vestirías solo lo que él te haría para vos. Dice que te quedes tranquila porque sabe el lazo que los unía, que no hace falta más. Agradece tu silencio en ese momento”. Mientras tanto, Flor escuchaba en completo silencio y sorprendida.

Flor de la V quebró en llantos luego de que una astróloga nombrara a su mamá muerta.

Después la medium le transmitió otro emotivo mensaje: “Con respecto a tu mamá, ella marca una especie de saquito, con un color entre verdoso y turquesa. Dice que en cada momento en el uses esa máquina (de coser) sabés que está ahí, marcándote el camino”.

“El saquito que le hiciste (a tu hija) quedó muy bien, aunque ella le hubiese puesto una cinta arriba para que no se levanten las costuras”, agregó.

En ese mismo instante , Flor se puso a llorar frente a las cámaras. “Sabina está con vos, disculpá pero lo tengo que transmitir”, le dijo.

Y entre lágrimas, la artista contó: “Yo tengo una solo foto de mi madre. En la única foto ella tiene un saquito verde. No tengo otras fotos”. A lo que la médium le respondió: “Tu mamá está en cada momento y me habló del saco que le hiciste a tu hija”.

Noelia Pace, astróloga

La triste historia familiar de Flor de la V

Hace un tiempo la diva había revelado que Sabina falleció como consecuencia de un aborto clandestino. “A nosotros siempre nos dijeron que mi mamá había muerto de una enfermedad. A los 14 años me fui a vivir a la casa una tía, hermana de mi mamá. Yo quería mucho a esa tía y ella amaba a mi mamá, que había sido una de sus hermanas menores.

“Ella me contó la verdad, me dijo que mi mamá había muerto en un aborto clandestino. Yo era muy chica y no tuve el valor de preguntarle a mi padre qué había pasado”, contó.

También en su momento aseguró que, cuando fue adulta trató el tema en terapia y pudo charlarlo con su papá: “Lo llamé y le pregunté y mi padre me dio la única respuesta que yo no quería escuchar”.

“Me dijo: se murió de un aborto. Murió desangrada, no pudieron parar la hemorragia. Yo ahí… ¿viste cuando sentís que se te desmorona el mundo? Porque sé que mi hermano y yo éramos lo más importante para ella, éramos lo que más quería en el mundo, eso me lo dijo mucha gente”, cerró.