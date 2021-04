Una profesora colombiana debió dejar su trabajo por sus fotos provocativas en las redes sociales

Lo estricta y justa que pudo ser Yeimy Ilias durante sus clases en una universidad de Colombia , no le sirvieron como justificativo para demostrar la seriedad puesta en su trabajo, luego que los directivos de la casa de altos estudios decidieran echarla.

La razón por la que los académicos tomaron la decisión fue por las fotos e imágenes que Ilias comparte en sus plataformas sociales y que están al alcance de sus alumnos.

En su cuenta de Instagram, la joven se muestra sin prejuicios luciendo pequeños trajes de baño, vestidos escotados y prendas muy al cuerpo.

A medida que su cuenta personal fue ganando más seguidores por ser su caso reconocido en el país, la mujer siguió subiendo fotos más provocativas lo que finalmente hizo tomar la decisión de las autoridades de la universidad de echarla.

Actualmente y luego de denunciar cierta hipocresía en los seguidores, la mujer ya consiguió trabajo en otros establecimiento educativo de Colombia .

Indignada por la situación que los directivos de la universidad la hicieron vivir, la rubia mujer de curvas pronunciadas se defendió de los ataques de sus críticos y sostuvo que muchas personas la juzgaron sin conocerla.

“Mis estudiantes me respetan mucho. Ellos se quedan con lo que muestro en clase y de pronto le podrán dar un ‘me gusta’ a mis fotos porque les gusta cómo me veo en vestido de baño. (...) Una red social no nos debe quitar la formación a los profesionales”, finalizó la docente que es madre de una niña de 13 años.