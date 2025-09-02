2 de septiembre de 2025 - 09:58

Una cucharada es suficiente: por qué cada vez más gente tira posos de café en el inodoro

Los posos de café dejaron de ser residuos y hoy son clave en recetas, comida y trucos de nutrición para limpieza, baño y jardín.

Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.
Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.

Estas ideas embellecen los espacios y representan una forma práctica de reutilizar lo que sería un desecho.

Uno de los trucos que más curiosidad genera es usarlos directamente en el inodoro. Aunque al principio pueda sonar extraño, muchos usuarios aseguran que funciona mejor de lo esperado.

Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.

Un aliado inesperado en el baño

La fina textura del café molido actúa como un abrasivo suave. Con solo una cucharada en el baño, podés frotar el inodoro con el cepillo y eliminar suciedad ligera sin usar limpiadores agresivos. Además, los posos de café neutralizan los malos olores del desagüe.

Este truco se recomienda incluso antes de salir de vacaciones: al dejar los posos dentro del inodoro, ayudan a evitar olores desagradables en el agua estancada. Así, lo que parecía basura se convierte en un recurso práctico para mantener la frescura del ambiente.

Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.

Un desodorante casero en la cocina

En la cocina, los posos de café también se lucen. Después de cortar cebolla o ajo, frotar un poco en las manos elimina rápidamente los olores fuertes. Lo mismo ocurre con las tablas de cortar y hasta con los zapatos o la heladera. Su capacidad para absorber aromas los vuelve un truco natural y barato frente a los desodorantes químicos.

Además, mezclados con un poco de agua o jabón, sirven como limpiador abrasivo para sartenes, ollas o parrillas quemadas. La textura granulada arrastra la suciedad sin rayar las superficies.

Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.

Fertilizante y repelente en el jardín

Los posos de café son también un excelente fertilizante natural para el jardín. Aportan nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes clave para tomates, pepinos y calabacines. Pero hay más: al esparcirlos sobre la tierra, ayudan a mantener alejadas plagas como hormigas, caracoles e incluso gatos.

Los posos de café sorprenden con usos prácticos en hogar, baño, cocina y jardín.

De esta manera, lo que muchos consideran un desecho se transforma en un recurso multifuncional que mejora el hogar, cuida el baño, potencia la cocina y protege el jardín.

