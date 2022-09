Una actriz hizo una grave denuncia contra Gerardo Romano por abuso: “Me besó a la fuerza”

Gerardo Romano fue denunciado públicamente por la actriz, Paula Di Chello, quien asegura que el actor abusó de ella durante la grabación de una novela. En una entrevista, relató el dramático episodio en el que la forzó al salirse del libreto.

La artista fue como invitada al programa “Mamás felices”, ciclo que conduce Andrea Chiarello en UCL TV y allí contó la situación que calló por muchos años y que recién ahora pudo hacer pública.

“Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estévanez. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto”, recordó con dolor.

“Me empujó y me dijo: ‘sos una boluda’. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire”, añadió la acrtriz sobre ese momento.

“No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo”, sostuvo.

El actor Gerardo Romano, en la película "Los bastardos"

“Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: ‘¡suegra!’”, comentó sobre cómo actuaba Romano.

Además, reveló qué habría hecho tiempo atrás si se lo cruzaba. “Hace unos años, si me lo hubiese encontrado, le hubiese dado un cachetazo”, cerró.

Gerardo Romano, filoso contra Viviana Canosa

Gerardo Romano se ganó el cariño de nuevas generaciones por ser Antín en “El marginal”, el director de la penitenciaría Puente Viejo. Por este rol y sus opiniones respecto a la política fue invitado a la televisión y habló sin filtros de Viviana Canosa.

El artista analizó a la periodista y conductora de “Viviana con vos” y sorprendió al decir que cree que su desempeño ante las cámaras podría estar ligado a aspiraciones políticas. Y no sería una idea descabellada ya que la mediática tiene editoriales escandalosas sobre política, actualidad e incluso espectáculos.

En “Sobredosis de tv”, Romano dijo: “Lo que le pasa a esta piba no resiste el análisis, es inimputable. Se ha dinamizado, los últimos años se fue a un lugar sin retorno, sin análisis”.

“Hay que leerla dentro de su proyecto, a lo mejor quiere que Juntos por el Cambio repare en ella o (Javier) Milei repare en ella como candidata”, comentó el actor.