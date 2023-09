Un nene de 5 años gastó una fortuna en juguetes con el asistente de voz Alexa: “¡La chancla!”

El asistente de voz Alexa de Amazon, conocido por su capacidad para reproducir música, controlar dispositivos del hogar inteligente y realizar tareas diversas, parece que puede con todo, menos con los niños de casa. Dicho asistente se convirtió en noticia, pero no por su capacidad resolutiva, sino por razones inesperadas y un tanto costosas.

Un usuario de TikTok (@toystorydad) compartió recientemente su sorprendente experiencia, revelando cómo su hijo de solo 5 años gastó más de 1.000 dólares en juguetes a través de la aplicación de compras en línea de Amazon activada por voz.

El clip compartido por el padre muestran una serie de órdenes inesperadas emitidas por su hijo a través de Alexa, como: “Alexa, agrega 45 walkie-talkies de Spiderman para niños a mi carrito”, “Alexa, agrega un pequeño jacuzzi a mi carrito”, y hasta un inusual “¡Consígueme un río lento que tenga 15 metros de diámetro!”.

Estas solicitudes llevaron a que el menor lograra la compra de un camión de juguete saltarín, 112 toboganes de agua y un jacuzzi de 500 dólares, acumulando un total de más de 1.000 dólares en compras. Pero la lista no se detuvo ahí.

Cabe destacar que el pequeño también incluyó en su carrito un cohete, una pista de carreras con control remoto, un avión y un tanque militar, entre otros juguetes. Esta serie de travesuras dejó al niño contento pero al padre en estado de shock y preocupado por la cuenta bancaria.

Alexa o Papá Noel

Ya realizadas las compras, el usuario de la red social china no dudó en advertir a otras familias sobre los peligros de dejar activada la función de compras por voz en la aplicación Alexa. “Asegúrense de desactivar las compras por voz en su aplicación Alexa para que esto no les suceda”, aseguró el padre.

Un nene de 5 años gastó una fortuna en juguetes a través de una aplicación de compras online. Foto Captura: TikTok / @toystorydad_

Afortunadamente, el hombre logró cancelar el pedido antes de que se hiciera efectivo, evitando un desastroso golpe a su billetera y sus bolsillos. Sin embargo, el video que compartió en TikTok se volvió viral en cuestión de días, acumulando más de 2.5 millones de reproducciones, 157 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios de todo tipo.

La situación no dejó indiferente a los espectadores de TikTok, y los comentarios inundaron la publicación viral. “¡La chancla!”, “‘Agrega un pequeño jacuzzi a mi carrito’. como si te lo estuviera dando gratis”, “Pero ¿por qué 45 walkie-talkies? Necesitamos respuestas”, “Alexa estaba trabajando horas extras”, “Tengo que bloquear esa tarjeta. Me alegro de que mi hijo no sepa cómo hacer esto jajaja”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

