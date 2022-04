Un joven de Misiones asegura que lo quieren asesinar “por ser lindo y tener suerte con las mujeres”

Elías De Sousa, es un joven oriundo de San Vicente, Misiones. En las últimas horas, afirmó que lo persiguen por ser lindo, y por “tener suerte con las mujeres”. Según medio locales, hasta el momento no existen denuncias formales ante las autoridades policiales.

El hombre conocido en la comunidad como “Fideozinho”, contó en una nota por Canal 5 San Vicente, que es perseguido por políticos y personas importantes de su localidad. Afirma que lo retienen cada vez que camina por la calle y sufre amenazas de violación e incluso de castración, por ser atractivo y codiciado por muchas mujeres. Estos hechos, según sus palabras, le ocurren desde el año 2006.

Uno de los episodios más traumáticos para Elías fue cuando volvía de su trabajo y fue interceptado por personas conocidas, quienes le habrían dicho en ese momento: “Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”. El hombre dice que otra persona manifestó que por esa razón, tendrían que matarlo y consumirlo, detalla La Gaceta.

En el insólito relato, cuenta que sus perseguidores “se movían como en una carreras de autos” para atraparlo. También afirmó que personas de nacionalidad brasileña, le retuvieron y querían también castrarlo, violarlo y asesinarlo.

Palabras de Elías

El motivo de estas supuestas amenazas es por los celos que despierta Elías en los demás hombres.

“Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras guainas que me aman a mí. Y los tipos me tienen celos, pero es la suerte que me dio Dios, es así”, cuenta De Sousa en la nota para un medio de su provincia.

Elías De Sousa dice que fue a la comisaria segunda a denunciar el hecho, y no quisieron tomarle la denuncia. El hombre quien vive debajo de una carpa, dice tener pruebas de sus dichos y comenta que seguirá reclamando justicia por los hechos.