Un incendio afectó una parte de la casa de Carmen Barbieri y ella misma contó la terrible experiencia

Carmen Barbieri vivió un susto tras sufrir un incendio en su casa, específicamente en el sector de la cocina. La conductora de Mañanísima describió en su programa lo que sucedió y cómo hizo para sofocar las llamas, según Exitoína.

“Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina. No saben el humo que salía”, contó la conductora de Mañanísima. “Brandoni me hubiera dicho ‘te llenaron la cocina de humo”, bromeó la mamá de Fede Bal.

Carmen Barbieri relató un intento de abuso que sufrió de niña: "Me di cuenta, algo malo iba a pasar" (Captura de video).

La actriz, mientras pasaban al aire las imágenes de la pared de la cocina con la huella que dejó el fuego, detalló: “Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera”.

Se quemó una parte de la cocina de Carmen Barbieri. Captura imagen.

“El incendio se ocasionó porque estaba muy contra la pared, apretando el enchufe, el cable se calentó e hizo un cortocircuito”, especificó. “Estaba viendo una película y sentí olor a quemado. Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo. Y cuando vuelvo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”, contó Carmen Barbieri.

Barbieri fue consultada por Pampito sobre cómo logró extinguir las llamas: “Le tiraba baldes de agua. No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego”. Luego agregóp: “Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad”, agregó.

“Primero le tiré un trapo, ¡que se incendió todo! Y agarré el balde de agua. No sabía cómo apagar el fuego. Hay que tener un mini matafuegos en la cocina”, advirtió Barbieri.

Finalmente, la actriz concluyó: “El fuego era cada vez peor, me venía a mí”, señaló. El tema es que no pasó nada grave y ahora están arreglando”.