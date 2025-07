No lo tires más: el mejor fertilizante natural para plantas y vos lo dejás ir por tus cañerías

En palabras del especialista: "Estos fármacos pueden desencadenar efectos metabólicos que no siempre se controlan con dieta o ejercicio".

"Hasta un 76% de los pacientes tratados con clozapina mostraron signos de prediabetes o diabetes clínica, a veces en menos de seis meses", detalla el reporte citado por el Dr. Mercola.

El riesgo metabólico no siempre guarda relación con el peso corporal, lo que dificulta el diagnóstico temprano.

Además, los intentos de revertir estas alteraciones con metformina o cambios de estilo de vida han mostrado resultados clínicos limitados.

Efectos adversos de medicamentos: estatinas, betabloqueantes y antipsicóticos

El informe también vincula a otros grupos de medicamentos comúnmente recetados con la aparición de diabetes tipo 2.

Las estatinas, indicadas para el control del colesterol, y los betabloqueantes, utilizados para tratar hipertensión o arritmias, han sido señalados como factores de riesgo adicionales para el desarrollo de enfermedades metabólicas.

"Cuando el tratamiento de una condición médica requiere medicamentos que alteran el metabolismo energético, el daño puede ser mayor que el beneficio", explica Mercola.

Un experimento médico afirma que ciertos antipsicóticos de segunda generación elevan el riesgo de diabetes en un 32% (1) Una investigación médica reveló que ciertos fármacos psiquiátricos ampliamente recetados podrían elevar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

En este sentido, subraya que la medicina preventiva debería centrarse en reducir el uso crónico de estos medicamentos y fortalecer la salud mitocondrial, clave en el equilibrio del sistema energético celular.

Además, el estudio resalta que la combinación de múltiples medicamentos —como estatinas, diuréticos tiazídicos y antipsicóticos— puede tener un efecto acumulativo perjudicial, especialmente en adultos mayores o personas con antecedentes familiares de diabetes.

Frente a esta evidencia, Mercola sostiene que "la prevención del daño debe ser una prioridad, y eso implica revisar qué se receta y por cuánto tiempo".

Fuente de la información

Mercola, J. (2024, 19 de junio). How Common Medications Can Cause Diabetes. Disponible en: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2024/06/19/medication-induced-diabetes.aspx