Un estudio de psicología concluyó que las personas que disfrutan del fracaso ajeno buscan proteger su autoestima

Este fenómeno, conocido como schadenfreude, actúa como un mecanismo de defensa para equilibrar nuestra autopercepción frente a personas que consideramos superiores.

Sentir una leve satisfacción cuando otra persona fracasa suele generar culpa y el temor de ser alguien cruel. Sin embargo, la psicología confirma que esta respuesta emocional es natural y está ligada a la necesidad humana de proteger la propia imagen en contextos de comparación social constante.

Este sentimiento tiene nombre propio: schadenfreude. Los expertos explican que no se trata de desear el mal de forma psicopática, sino de un alivio psicológico que surge cuando vemos que alguien que percibíamos como superior o más exitoso comete un error, igualando temporalmente la balanza de poder.

image ¿Por qué el fracaso ajeno afecta nuestra autoestima? El primer factor que explica este fenómeno es la comparación social. Las personas evaluamos nuestras capacidades y logros en relación con quienes nos rodean de forma constante. Al observar el tropiezo de alguien exitoso, la distancia que sentimos respecto a esa persona se reduce, generando un equilibrio emocional subjetivo. No es que el fracaso ajeno nos alegre por sí mismo, sino que nos hace sentir un poco menos insuficientes en nuestra propia vida al cambiar los baremos de comparación personal.

La autoestima juega un papel fundamental en este proceso emocional. Cuando atravesamos momentos de inseguridad, el error de alguien que consideramos un rival funciona como una compensación psicológica necesaria. Esta reacción está vinculada a la necesidad de proteger la propia imagen: ver al otro en una situación desfavorable refuerza temporalmente la percepción que tenemos de nosotros mismos frente al espejo social. No se trata de maldad, sino de una respuesta humana compleja ante contextos sociales específicos.

image El rol de la justicia percibida en la schadenfreude Existe también un componente relacionado con la percepción de la justicia. Con frecuencia, este placer surge cuando creemos que alguien obtuvo ventajas de manera injusta, actuó con arrogancia o recibió reconocimiento sin merecerlo. En estos casos, el fracaso se interpreta como una corrección del equilibrio o una reparación, lo que genera una satisfacción subjetiva inmediata. Cuanto más importante sea la comparación para nuestra identidad, mayor será la probabilidad de experimentar esta reacción.

Es fundamental notar que este sentimiento puede coexistir perfectamente con la empatía. Es posible sentir una breve satisfacción inicial y, al mismo tiempo, experimentar compasión por el afectado sin que una respuesta anule a la otra. Lo único que debe preocupar es la intensidad y frecuencia de esta emoción. Si se convierte en una fuente constante de satisfacción o en un deseo recurrente de sufrimiento ajeno, puede señalar conflictos internos más profundos relacionados con la hostilidad interpersonal.