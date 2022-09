Tomás Mantía, el 6 de Flandria, confirmó su romance con Morena Beltrán: ”Nos conocimos en 2019″

Tras los rumores de romance, el futbolista Tomás Mantía confesó su noviazgo con Morena Beltrán. Se lo aseguró a Juan Etchegoyen de Mitre Live en las últimas horas y dio más detalles.

El periodita Juan Etchegoyen se puso en contacto con el jugador de Flandria vía WhatsApp y le contó todas las intimidades del noviazgo.

“Tomás es futbolista de Flandria y pude hablar con él, hace una hora más o menos y me confirma todo, hago hincapié en esto porque hasta ahora no estaba confirmado”, explicó el periodista..

“Tomás me iba a dar una nota, pero al final se arrepintió y yo pensé que se arrepentía por el tema de Morena, pero me dijo que no y ahí empezó a brindarme los detalles del romance”, precisó Etchegoyen.

“No es que no quiera dar la nota por Morena, no lo hago por ella, es verdad que estamos de novios”, leyó Etchegoyen sobre lo que le explicó el futbolista.

“Nos conocimos en Mar del Plata en el 2019, yo jugaba en Alvarado y fue por un amigo en común que tenemos”, explicó Mantía.

“Tenemos en común la pasión por el fútbol, hace más de un año y medio que estamos saliendo, no soy bueno con las fechas”, completó Juan sobre la palabra de Tomás.

Quién es Tomás Mantía, “el 6 de Flandria” y novio de Morena Beltrán

Tomás Mantía es defensor en Flandria, club que actualmente disputa la Primera B Nacional. Tiene 29 años y ha convertido 11 goles en su carrera.

Antes de llegar a Flandria en 2022, fue jugador de Alvarado, Defensores de Belgrano y Tiro Federal. En 2019, fue parte del plantel de Alvarado de Mar del Plata en el histórico ascenso a la Primera Nacional.

Tomás Mantía, en Alvarado

Según TN Show, también tuvo un breve paso por el Pontelambrese del ascenso italiano. Surgió de las divisiones inferiores en Rosario Central, llegó hasta la Reserva del “Canalla”.

Tras ese paso, fue cedido a Tiro Federal de Rosario en el Federal A 2014. En 2015 arribó a Defensores de Belgrano y allí se destacó en el plantel hasta llegar a Mar del Plata.

Tomás Mantía

Cómo se filtró el romance entre Morena Beltrán y Tomás Mantía

El deportista es quien compartió desde el año pasado algunas fotos junto a Morena. La primera, en diciembre de 2021, donde posaron abrazados junto a amigos en el Gigante de Arroyito.

Morena Beltrán y Mantía, en diciembre pasado

El gran detalle que dio cuenta de la relación fueron los comentarios de la periodista con cierta familiaridad en los posteos de Mantía, que él responde en el mismo tono.

Como por ejemplo, en el último posteo del jugador, en el cual la periodista de ESPN le dejó un piropo: “Ninguno con ese porrrte”. Y Tomás le respondió con un emoji con corazones en los ojos.

El comentario de Morena Beltrán al posteo de Mantía esta semana

Aunque ella no tiene fotos publicadas con él en su feed de Instagram, en el de él puede verse una postal juntos del mes de abril pasado en la que solo escribió un emoji de un corazón.