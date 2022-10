Tamara Báez, furiosa con la cautelar de L-Gante que le prohíbe mostrar a su hija en redes: “Te odio, basura”

Tamara Báez reaccionó al bozal legal que L-Gante y su abogado le pusieron para terminar con los escándalos mediáticos. La joven recibió la notificación este viernes y se enfureció al enterarse que el cantante le prohíbe subir fotos o videos de Jamaica, la hija de ambos.

La influencer se manifestó a través de una contundente historia de Instagram en la que expuso su enojo con el padre de su hija, quien definió junto a Alejandro Cipolla como una “batalla ganada”, el hecho de que la Justicia accedió al pedido de una medida cautelar.

L-Gante le puso un bozal legal a Tamara Báez.

“Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola. Así como lo vengo haciendo hace un año”, escribió Tamara en su cuenta de Instagram.

Y, sin nombrar a Elián Valenzuela para no tener problemas, se refirió a la decisión que tomó el artista tras separarse de ella. “Sos un injusto, decís ‘batalla ganada’ cuando soy la madre de tu hija ¿De qué batalla hablás?”.

Tamara Báez se despachó contra L-Gante.

Además, no contuvo su enojo y apuntó con todo contra su ex. “Te odio, sos una mentira y nos usaste cuando la gente compraba con vos, cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube baja, acordate hijo de p... Me seguís haciendo la vida imposible, basura”.

Y al final, le reclamó que atienda la situación de la cuota alimentaria de Jamaica. “Arreglalo rata que la estoy manteniendo yo sola y encima ahora hacés esto”, cerró.

L-Gante le puso un bozal legal a Tamara Báez

A través de la Justicia, L-Gante le prohibió a Tamara nombrarlo o hacer referencia a su persona a través de cualquier medio. Lo mismo en cuanto a la hija de ambos, a quien no puede mostrarla en redes sociales.

“¡Se acabó el conflicto! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. Nueva batalla ganada”, escribió Cipólla en una historia junto al joven artista, quien replicó la imagen en sus propias historias.

L-Gante y Tamara Báez están envueltos en un batalla legal

En el documento que difundió el abogado resaltan: “Se abstengan de nombrar, recíprocamente, o difundir por si o terceros y divulgar por cualquier medio, cuestiones personales, íntimas, familiares o judiciales de ellos sobre cualquier aspecto de su vida o que involucre a Jamaica Valenzuela, por redes sociales o medios de comunicación”.

El Juzgado Civil 92 ordenó que las partes involucradas cumplan con lo establecido. Por lo que no solo Tamara deberá cumplir con no hablar del padre de su hija o temas relacionados que incluyan a la menor. Sino también, L-Gante deberá cumplir con las mismas reglas que él y su abogado le impusieron a su ex.