Sócrates, filósofo griego cuya frase explica por que el dolor nos vuelve más sabios: "Cásate por todos los..."

Descubrí por qué el filósofo griego creía que incluso una relación difícil tiene un beneficio oculto que puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre.

Por Cristian Reta

Sócrates, el padre del pensamiento occidental, ya tenía una frase clarísima hace más de dos mil años. Con una mezcla de humor y realismo, el pensador griego dejó una lección que hoy vuelve a ser tendencia. Sócrates, que vivió en Atenas entre el 470 y el 399 a.C., creía que la sabiduría empezaba por reconocer la propia ignorancia.

Aunque nunca escribió sus ideas, sus alumnos se encargaron de que su voz llegara hasta nuestros días con una vigencia que asusta. Sobre el compromiso, el filósofo lanzó una frase que es un puñal de sabiduría: "Cásate por todos los medios. Si consigues una buena esposa, serás feliz; si consigues una mala, te convertirás en filósofo".

Sócrates

El dolor como maestro del pensamiento

Para Sócrates, el matrimonio es una experiencia transformadora e inevitable. Si la unión es feliz, trae alegría y plenitud emocional. Pero, si es difícil, en lugar de llevarte simplemente a la miseria, te empuja hacia adentro, hacia la reflexión y el cuestionamiento.

Esta idea encaja perfecto con su filosofía de vida: el sufrimiento agudiza la mente y nos obliga a buscar un significado más allá de la comodidad. Para él, una vida sin examen no valía la pena ser vivida, y los desafíos personales son la mejor oportunidad para revisar nuestros valores.

Sócrates, filósofo griego y sus grandes frases.

A lo largo de los siglos, este pensamiento sigue resonando porque toca una verdad universal: mientras la alegría hace que la vida sea placentera, la adversidad es la que suele hacerla significativa.

Sócrates fue un personaje polémico en su época. Su hábito de cuestionar la autoridad y las tradiciones le ganó enemigos poderosos, lo que finalmente lo llevó a ser condenado a muerte en el año 399 a.C..

Murió fiel a sus principios, bebiendo cicuta, pero nos dejó este "tesoro" sobre las relaciones. Al final, la vida siempre encuentra la forma de convertirnos en filósofos, siempre y cuando estemos dispuestos a pensar.

