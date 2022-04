Silvina Luna tuvo problemas de salud en su estadía “El Hotel de los Famosos” y la internaron

Silvina Luna es una de las figuras que se sumó a “El Hotel de los Famosos” y, según trascendió, la que más cobraba por estar encerrada en el reality. Pero su salud le jugó una mala pasada y, luego de hacerse chequeos médicos, la modelo tuvo que abandonar el programa para internarse, ya que de otra forma su salud correría peligro.

En la última prueba física, Silvina llegó con el aire justo a terminarla y pudo salvarse al armar un complicado rompecabezas más rápido que dos de sus compañeros. Pero, al parecer, no fue algo del momento, porque los malestares continuaron con los días, por lo que decidió ver al médico del reality.

Allí le tomaron la presión y la tenía bastante alta, algo que según ella misma expresó, no es común. Además, la ex- Gran Hermano se había deshidratado por lo que le pusieron un suero. A esto se suma que presentó síntomas de mucho cansancio, moretones y dolores de cabeza que alertaron que algo no andaba bien en su cuerpo.

Silvina Luna abandonó “El Hotel de los Famosos” por un problema de salud.

“Ayer me empecé a sentir peor y cuando me revisaron la presión me dio alta, y yo no suelo tener presión alta nunca; además seguro me deshidraté durante el juego del otro día, porque tenía la boca muy seca”, le comentó Silvina a Majo Martino sobre su salud.

Silvina Luna arrastra problemas de salud por la operación que se hizo con Anibal Lotoki

Luego de hacerse análisis de sangre, se preocupó al ver que no habían salido bien y su médico personal le sugirió que se interne para estabilizar los valores. “Qué mal, qué mal todo, este valor está altístimo, ay no...no me quiero ir”, expresó al borde del llanto.

“Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen. Todo bien igual, no quiero llorar”, contó mientras sus compañeros la

Por lo que la modelo tuvo que hacer la valija, despedirse de sus compañeros y partir rumbo a la clínica donde atendenrían su situación.

Incluso, desde la producción del programa consideraron que era lo mejor, ya que no querían correr riesgos de que algo le suceda durante los días de encierro.

Cabe recordar que Luna arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Incluso un tiempo atrás reconoció que lleva ocho años tomando corticoides y haciendo tratamientos alternativos para evitar las internaciones, aunque lo que le ocurrió en el hotel, le pasa cada tanto por el mismo diagnóstico.