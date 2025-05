Si ves estas bolsas negras en un árbol, alejate inmediatamente

Estas larvas se mueven en fila, como en una procesión, y están recubiertas de pelos urticantes que pueden causar reacciones alérgicas severas, incluso si no hay contacto directo.

Plagas silenciosas que afectan la salud y el ambiente

Aunque las bolsas negras no representan un peligro directo, acercarse demasiado puede ser riesgoso si alguna larva o pelo tóxico logró salir al ambiente.

Por eso, la recomendación es no tocarlas, no abrirlas y no permitir que niños o mascotas se acerquen.

image.png

Para mantener la trampa estable, muchas veces se le agrega arena o algún material pesado, lo que evita que se mueva con el viento y que los pelos se dispersen más allá del árbol afectado.

Este método se utiliza cada vez más en zonas verdes, especialmente donde hay pinos y cedros, especies preferidas por estas orugas.

En muchos casos, las copas de los árboles también muestran nidos de seda blanca, otra señal clara de la presencia de la plaga.