Si siempre te reclaman mimos, este es tu signo del zodíaco

Todos conocemos a alguien que no es para nada demostrativo con la persona que tiene a su lado; nunca hacen una caricia voluntariamente ni dirán cumplidos.

El horóscopo de hoy veremos cuál es el signo del zodíaco que odia los mimos, el ser menos cariñoso de todos y el que nunca hará demasiadas muestras del amor.

No es que sean malas personas sino que no les nace o no saben cómo exteriorizar sus emociones.

Virgo, el signo del zodíaco que odia los mimos

Los seres que nacieron en Virgo son dueños de un carácter muy especial, ellos pueden considerarse volubles y cuando algo les molesta, ya no hay marcha atrás.

Virgo y Sagitario, los signos del zodíaco que odian los mimos (Imagen ilustrativa / Web)

Son de sentirse ansiosos todo el tiempo con lo relacionado a la formalidad de una relación y a las citas.

Son perfeccionistas y se enfocan demasiado en su vida personal y laboral: No se dejan tiempo en su agenda para el romance ni para hacer muestras de sus sentimientos.

Sagitario, el otro signo del zodíaco que odia los mimos

Los nativos de Sagitario son los otros menos cariñosos del zodíaco, muy rara vez harán o demostrarán algo hacia otra personas. Les cuesta abris su corazón y dejar salir sus emociones.

Le dificulta el compromiso por lo que, cuando empieza a sentirse obligado a actuar de cierta forma, se aleja inmediatamente.

Son seres que viven el momento, no les agrada hacer muchos planes.