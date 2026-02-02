2 de febrero de 2026 - 00:45

Según los ángeles de la guarda, estos son los 3 signos que recibirán prosperidad y dinero en febrero

Descubrí qué signos serán iluminados por sus ángeles para dar un salto económico esta semana, y aprendé a usar los números mágicos que desbloquean la prosperidad en tu bolsillo.

Signos que recibirán prosperidad y dinero en febrero

Foto:

Canva
Por Ignacio Alvarado

Según los ángeles de la guarda febrero de 2026 trae un cambio de paradigma total para el bolsillo. Con la energía de la Luna Llena en Leo y Urano directo en Tauro, el dinero deja de ser una cuestión de suerte para volverse una decisión clave para algunos signos zodiacales.

Los tres signos elegidos para el éxito financiero

Para muchos, febrero representa la oportunidad de ver frutos tras un 2025 de esfuerzo sostenido. Según los expertos, los tránsitos favorables de Júpiter, Venus y el Sol activan ingresos inesperados y el cierre de acuerdos que estaban bloqueados. No se trata de un golpe de azar, sino de una alineación que exige acción inmediata y dejar de sobrevivir para empezar a construir.

Tauro aparece como uno de los grandes favorecidos del mes. Bajo la influencia de Venus, este signo encontrará estabilidad y oportunidades concretas para aumentar sus ingresos, especialmente mediante inversiones o proyectos personales que finalmente rinden beneficios. Es vital que Tauro no se aferre a lo seguro solo por calma, sino que se anime a abrir nuevas vías de ingresos.

Leo vivirá un periodo de reconocimiento económico total. El Sol potencia su liderazgo y visibilidad, lo que se traduce en propuestas laborales, ascensos o premios por el esfuerzo previo. La clave para Leo es atreverse a ocupar espacio: debe subir sus precios y mostrar su talento sin miedo a parecer exagerado, tratando su brillo como su verdadero poder.

Sagitario cierra este podio de abundancia con la protección de Júpiter. Este planeta activa cobros demorados y ofertas que crecen más rápido de lo previsto. Los sagitarianos manifestarán dinero si se atreven a mirar más allá de lo conocido, explorando viajes o contactos con el exterior que antes postergaban.

Cómo usar los Códigos Sagrados para atraer dinero

Para potenciar estos mensajes celestiales, la tradición esotérica propone el uso de los "Códigos Sagrados". Estos números funcionan como una especie de contraseña para acceder a diferentes energías universales de abundancia. Para activarlos, es esencial concentrarse en el deseo y repetir la cifra elegida exactamente 45 veces, ya sea en voz alta o mentalmente.

Códigos específicos según la necesidad financiera de cada persona:

  • Dinero inesperado: 520.
  • Prosperidad y éxito: 079 o 2190.
  • Mejoría de la situación económica: 5701.
  • Para que el dinero fluya: 1122.
  • Conseguir empleo: 16700.

Los ángeles envían mensajes claros, es momento de cosechar lo sembrado y ordenar las prioridades materiales.

