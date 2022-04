Se supo la fórmula que Benjamín Vicuña tendría para conservar su fortuna

Benjamín Vicuña es uno de los actores galanes de la televisión que va enamorando con cada paso que da. Su relación de más de 10 años con Pampita, su reciente (y escandalosa) separación con la China Suárez y su flamante noviazgo con Eli Sulichin guardan algo en común, y no es precisamente la belleza y ternura del artista chileno.

En pleno tramiterío de separación de bienes con la actriz protagonista del Wandagate, se reveló que Benjamín tiene una estrategia para proteger su patrimonio y no perder nada de lo que él logró durante sus años laborales y herencias familiares.

A nueve años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín

Vale aclarar que Vicuña cumple con sus obligaciones de padre y le brinda a sus ex mujeres abultadas sumas en concepto de alimentos para los menores de edad. Con Pampita tuvo a Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio y con Suárez, a Magnolia y Amancio.

La bella postal familiar de Benjamín Vicuña

Ahora se dice que el actor trasandino se comprometió con Eli, la hija de una amiga de Pampita, y en ese marco de rumores, la sección La Pavada del diario Crónica hizo eco de un consejo legal que llega desde Chile.

“La estrategia de los Vicuña para proteger el patrimonio familiar y todos sus bienes materiales es haberle pedido al artista que no se case legalmente con sus parejas, razón por la que nunca formalizó tanto con Pampita como con la China”.

Así es el lujoso hotel de París en el que se hospedaron Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

De esta manera, Benja nunca esperará en el altar a su pareja porque para conservar su fortuna no debe firmar ningún papel que lo una a otra persona. Pero eso no quita que los seres que tenga a su alrededor no encuentren la manera de quitarle algunas sumas abultadas de dinero.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín juntos en Mendoza.

Cuánto le prestó Vicuña a la China Suárez y no se lo devolvió

Yanina Latorre reveló un dato inédito sobre un supuesto préstamo que Benjamín Vicuña le habría brindado a la China Suárez por mucho dinero y que ella no le devolvió.

“Ella le pidió a él prestados ad referéndum 100 mil dólares. Tiene un departamento y le dijo que cuando lo vendiera se los devolvía. Este hombre le dio los 100 mil dólares, que ella gastó en la reforma de la casa”, comentó la panelista de “LAM”.

La China Suárez desde la intimidad de su habitación.

A lo que sumó: “Ella vendió el departamento y no le devolvió la plata y no le contesta los mensajes; y tampoco le contesta los mensajes al propio abogado”.

“Al principio había buena relación, pero ahora hay relaciones cortadas y hablan por medio de una niñera porque ella está ofendida”, agregó.