Roberto García Moritán respondió sobre los posibles besos de Pampita y Vicuña en una película

Roberto García Moritán charló en una nota con LAM, donde contestó sobre la posible próxima película entre Pampita y Benjamín Vicuña, como protagonistas.

En las últimas semanas, se rumoreó que Benjamín Vicuña sería el galán de Carolina “Pampita” Ardohain -con quien tiene a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán- en una comedia romántica.

Ante las consultas del notero de LAM, Roberto García Moritán no le esquivó a responder sobre si le daría celos ver a su esposa –y madre de su pequeña, Ana- con el chileno.

“Viste que Pampita va a hacer una comedia romántica. Y la especulación era si iba a estar Benja Vicuña como protagonista en la película…”, comenzó diciendo el notero.

“¿Y cuál es la pregunta?”, repreguntó rápido Moritán ofuscado. “Pampita dijo que obviamente trabajaría con Benjamín y hubo toda una especulación…”, agregó el cronista.

Entonces, Roberto contestó irónico: “Quizás haga yo algún día alguna comedia romántica con Benjamín, ¿o no? Qué se yo, quién sabe…”.

Pampita, Ana y Roberto García Moritán

“¿A vos te gustaría trabajar con Benjamín?”, preguntó el notero. “Y qué se yo… Jajaja, ya ahí directamente estrello toda mi carrera política. Pero todo es posible”, respondió Moritán.

“Benjamín me parece un actorazo así que le agregaría mucho valor. Yo estoy muy orgulloso de Pampita como profesional, la apoyo en todo lo que decida y sé que lo va a hacer muy bien”, agregó.

“¿A vos te llegó que podría ser con Benjamín la película o no?”, insistió el cronista. “Yo creo que es más un tema de los medios, pero todo esto siempre sirve como publicidad”, contestó.

“Así que ojalá la ayude a que sea un mega éxito, independientemente de la calidad del arte que va a hacer muy bueno”, añadió.

La respuesta de Roberto García Moritán a sí le daría celos los besos entre Pampita y Benjamín Vicuña

Entonces, el notero hizo la pregunta más esperada y de tensión: “¿A vos te generaría celos si vieras un beso entre Pampita y Benjamín?”.

“No, para nada. En la comedia romántica todo es muy sutil así que no habría ningún motivo. Confiamos mucho, imaginate que no podría estar con una mujer así si me diera celos”, respondió Moritán.

Pampita y Benjamín Vicuña volverían a unirse en un interesante proyecto laboral.

“Confío muchísimo en ella, me transmite toda la seguridad que hace que yo no me dedique un segundo a pensar en esto”, agregó.

“Si deciden que la película sea con Pampita y Benjamín es porque piensan que son los mejores actores para hacer el mejor producto”, concluyó.