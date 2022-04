Rihanna lució su embarazo en la tapa de Vogue y realizó una producción de fotos de alto impacto

Rihanna es de las cantantes más famosas y exitosas de los últimos tiempos y fue invitada por la revista Vogue para ser la tapa de mayo del 2022. La artista está embarazada de varios meses y lució su pancita en una increíble producción que tuvo lugar en su restaurante favorito en París.

Las fotos las hicieron en el restaurante Cabiar Kaspia, bajo un escenario parisino del siglo XIX, donde Rihanna compartió con la periodista Chioma Nnadi sus impresiones de su primer embarazo.

Sin dudas, la cantante es una de las mujeres más millonarias del mundo, que entiende mucho de moda, por lo que sus looks nunca pasan desapercibidos. Aún embarazada, sabe muy bien qué ponerse para lucir su pancita y poder verse tan radiante como siempre.

“Vestirme es muy divertido. No voy a dejar que eso desaparezca porque mi cuerpo está cambiando”, expresó al respecto la artista durante la entrevistacon Vogue, y la jugada producción de fotos lo dejaron bien en claro.

Rihanna embarazada es la tapa de mayo 2022 de Vogue.

Para la tapa de mayo de la revista más importante de moda, Rihanna optó por un catsuit rojo de red con transparencias y escote tipo corset, a juego con los guantes y los stilettos.

En tanto que para el peinado, eligió llevar el pelo peinado hacia atrás con efecto wet. En lo que respecta al maquillaje, buscó verse natural por lo que usó tonos neutro, aunque apostó todo a los labios al pintarlos en color bordó.

Rihanna habló de su emabarazo en Vogue

Cuando le consultaron a Rihanna si tener un hijo había sido planeado por ella y su pareja, se sinceró y contó: “Yo no diría planeado. Pero definitivamente no planeamos nada en contra de eso. No sé cuándo ovulo ni nada de eso”.

Al mismo tiempo que admitió que está feliz con la llegada de su hijo, tras anunciar feliz del su embarazo a finales de enero, junto al rapero A$AP Rocky de 33 años.

“Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba. No perdí el tiempo. Lo llamé adentro y se lo mostré. Luego estuve en el consultorio del médico a la mañana siguiente y comenzó nuestro viaje”, resumió la artista.

Rihanna, con el Sena a sus espaldas. (Vogue/ Annie Leibovitz)

Además, habló de sus antojos: “Normalmente odio los postres, pero de repente te acercas a mí con una dona cubierta de chocolate y te llevas mi corazón para siempre”.

Por último, la estrella se refirió a la próxima llegada de su bebé, al destacar que se siente emocionada por el mundo a través de sus ojos.

“Me va a enseñar más de lo que yo podría enseñarle, y quiero que vaya por ello. Quiero ver quien es en el mundo y quien se convertirá”, finalizó.

Las fotos de Rihanna para Vogue

Rihanna con un abrigo Saint Laurent de Anthony Vaccarello y cadenas de vientre de Messika. (Vogue/ Annie Leibovitz)

Rihanna lleva una chaqueta Dior, calzoncillos Savage X Fenty y botas Balenciaga. (Vogue/ Annie Leibovitz)

Rihanna, con un vestido de Jean Paul Gaultier y zapatos de Alaïa. (Vogue/ Annie Leibovitz)

Rihanna, con una creación de Rick Owens. (Vogue/ Annie Leibovitz)

Rihanna, baño de espuma en París. (Vogue/ Annie Leibovitz)