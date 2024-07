Quién es el hombre que le dio un pico eufórico a Scaloni: “No fue consentido...”

Argentina logró una gran victoria sobre Ecuador en la tanda de penales y aseguró su lugar en las semifinales de la Copa América. A pesar de que Messi erró su penal, la Selección Argentina sigue mostrando señales de ser la gran favorita y podría enfrentarse a Brasil en una posible final.

Además del emocionante triunfo deportivo, destacó un momento curioso fuera de la cancha que ocurrió al final del partido. Mario De Stéfano, el utilero de la ‘Albiceleste’, se dejó llevar por la emoción del momento y sorprendió a Lionel Scaloni con un beso en los labios cuando el árbitro pitó el final.

El pico viral de Scaloni y el utillero de Argentina

“Fue de chiste, a ‘Marito’ lo conozco de toda la vida, me vino a saludar y bueno... es lo que hay. Es un tipo entrañable y estaba muy contento y yo la verdad que no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, explicó el técnico de Santa Fe.