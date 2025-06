Qué son las parejas DADT, una nueva manera de tener relaciones: cómo funcionan

Un cambio parece estar en marcha en la dinámica de las relaciones románticas de pareja. La palabra de moda que define esta nueva tendencia es "DADT", abreviatura de "Don't Ask, Don't Tell" (No preguntes, no cuentes). Ya sea por los años, la distancia, la convivencia o una vida profesional acelerada, cada vez más personas vinculadas amorosamente adoptan una tendencia que deja de lado un aspecto fundamental del romance tradicional: el contarse todo.