¿Qué fue de la vida de Florencia Etcheves, la ex periodista de TN que cambió rotundamente su vida?

Se podría decir que Florencia Etcheves con su carrera en apogeo renunció a las cámaras para dedicarse de lleno a escribir novelas policiales. Netflix compró los derechos de su exitosa saga “Los crímenes del sur” y acaba de terminarse de rodar la tercera película, protagonizada por Luisana Lopilato. En sus redes comparte sus rutinas fitness, pero su amado Bon Jovi y sus gatitos son los verdaderos protagonistas.

Florencia Etcheves, de 50 años era una de las caras más conocidas del canal de noticias TN y también de El Trece. Pero, tras 25 años de profesión (y con varios premios Martín Fierro en su haber), decidió tomar otro rumbo y se dedicó de lleno a la escritura de ficción, según Para Ti.

Despedida de Florencia Etcheves de TN (Web)

Durante sus años de periodista, en los que fue cronista y también presentadora en piso, se especializó en el género “policiales”, Fue durante cinco años productora del recordado Enrique Sdrech para sus programas de Canal 13 Cámara del Crimen e Investigación Sdrech. También hizo trabajos para Telenoche Investiga.

Súper activa en las redes sociales, siempre interviene en las cuestiones de género y es considerada una voz autorizada en la materia. Participó activamente como impulsora de la campaña #NiUnaMenos en contra de la violencia contra la mujer. Por otro lado, se manifiesta abiertamente en contra del patriarcado y a favor del aborto legal y gratuito en Argentina.

Florencia Etcheves y su hija.

No obstante, también suele referirse a su “gran amor”, el músico Jon Bon Giovi, de quien es una gran fanática.

Florencia Etcheves (Instagram/@floetcheves)

Florencia es autora de la exitosa saga “Los crímenes del Sur” saga compuesta por La virgen en tus ojos, La hija del campeón y Cornelia. En 2018, Netflix compró los derechos para llevar sus novelas al cine, contando con Luisana Lopilato como Pipa, la detective que se entrega en cuerpo y alma a su labor.

Florencia Etcheves (Instagram/@floetcheves)

Otro de los cambios que implementó en su vida fueron su alimentación y entrenamiento, como lo contó en su cuenta de Instagram: “Me propuse hacer una hora de actividad física por dia. El primer año fue duro de mantener, sobre todo en invierno, pero lo hice. Hoy sin esa hora de ejercicio siento que me falta algo. Hace 6 meses le sumé un cambio de alimentación -hecho con una profesional- y mi desempeño deportivo mejoró un 100%: más músculo, menos grasa. En definitiva: más salud”, dijo hace un tiempo. Como no podía ser de otra manera, comparte parte de sus rutinas y también platos en su cuenta de Instagram.

Florencia Etcheves junto a su marido Juan y su hija Manuela.

Florencia vive con su marido, Juan, su hija Manuela de 22 años y sus gatos, protagonistas absolutos de sus redes (junto con Bon Jovi).