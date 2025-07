Qué es el baby blues, el síndrome que afecta a la mayoría de las mujeres tras el parto y pocas lo saben

“Llegaban las seis o siete de la tarde y sentía una angustia que me apretaba el pecho. Lloraba sin parar. No entendía qué me pasaba”, recuerda a BBC News esta madre chilena radicada en Londres. Fernanda, que nunca había sufrido alteraciones del ánimo, descubrió que estaba atravesando lo que se conoce como baby blues o tristeza posparto.