Qué dice de vos que te cueste decir que no, según la psicología

Decir que sí cuando querés decir que no puede parecer inofensivo, pero esconde más de lo que pensás. Según la psicología, este hábito puede afectar tu salud , tu vínculo con las amistades , los amigos y hasta tu bienestar emocional, como revelan diversos estudios respaldados por la ciencia .

Muchas personas sienten una presión interna cuando deben poner un límite. Decir “no” puede parecer un acto simple, pero para quienes lo evitan, suele estar cargado de ansiedad , culpa y miedo a la desaprobación. Según la psicología , esta dificultad no surge de la nada: está enraizada en los vínculos humanos , la personalidad y en experiencias emocionales tempranas. Quienes lo padecen, muchas veces sienten que deben priorizar las necesidades ajenas por encima de las propias, aun cuando esto implique un malestar interno profundo.

Además del malestar emocional, hay consecuencias sociales. Las personas que no saben establecer límites claros pueden terminar sobrecargadas, agotadas o, incluso, siendo utilizadas por otros sin darse cuenta. Aprender a decir que no no solo implica un acto de defensa personal, sino una forma de preservar el equilibrio emocional.