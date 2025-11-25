¿Por qué tenés que dejar un vaso y una hoja de papel en la bacha cuando te vas de vacaciones?

Volver de vacaciones y encontrarte con un olor a cloaca apenas abrís la puerta puede arruinar la vuelta. Aunque la casa esté limpia, los malos olores pueden aparecer si las tuberías quedan secas durante varios días de calor. Por eso, un truco muy simple consiste en dejar un vaso y una hoja de papel en la bacha antes de irte.

La mayoría de los malos olores provienen del sifón , esa pieza curva ubicada debajo de la bacha, la pileta del baño, la ducha o el lavamanos.

El sifón mantiene siempre una pequeña cantidad de agua que funciona como barrera para que los gases de la cloaca no suban al interior de la casa.

Pero cuando la vivienda queda cerrada durante días —especialmente en verano— esa agua se evapora por completo. Cuando eso pasa, el olor sube sin resistencia y se mete en toda la casa. Mantener el sifón con agua es esencial para evitar ese problema.

Este método es muy simple y ayuda a ralentizar la evaporación :

Colocá una hoja de papel absorbente (tipo rollo de cocina) sobre la boca del desagüe de la bacha.

Poné un vaso boca abajo encima del papel, sellando de forma casera la entrada del aire caliente.

Esto mantiene humedad en la zona del sifón, evita que se evapore tan rápido y refuerza la barrera contra los olores.

Es especialmente útil si te vas más de una semana o si dejás la casa cerrada en días de altas temperaturas.

En el caso del inodoro, nunca conviene vaciarlo ni cortar el agua del tanque, porque el agua visible también funciona como barrera.

Otros cuidados antes de irte de vacaciones

Además del truco del vaso y el papel, podés hacer otras acciones simples para evitar malos olores:

Dejá correr agua unos segundos en todas las piletas antes de irte.

Revisá que no haya pérdidas o cañerías obstruidas.

Echale medio litro de agua a las rejillas de baño o patio.

Agregá unas gotas de detergente o desinfectante en lavamanos y ducha para prolongar la humedad.

Si tenés lavavajillas o lavarropas, dejalos secos y abiertos para evitar olores internos.

Estos pequeños trucos hacen que el sifón se mantenga activo y no pierda su capacidad de bloquear los gases del sistema cloacal.