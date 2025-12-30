Por qué cada vez más personas ponen una moneda en el freezer antes de viajar

Un truco simple del hogar se volvió clave antes de los viajes para detectar cortes de electricidad y evitar pérdidas.

Antes de salir de viaje, muchas personas revisan cerraduras, desenchufan electrodomésticos y ordenan la heladera. Sin embargo, en los últimos años se popularizó un truco casero tan simple como efectivo: dejar una moneda dentro del freezer. Aunque parezca extraño, este gesto puede evitar más de un problema al volver al hogar.

La práctica consiste en colocar un recipiente con agua congelada y una moneda encima. Este método, difundido por expertos en seguridad doméstica, permite saber si hubo cortes de electricidad durante la ausencia. En contextos de viajes largos, es una herramienta clave para evaluar el estado de los alimentos sin riesgos.

image Un truco doméstico revela fallas eléctricas y protege el hogar durante viajes prolongados. El freezer, al mantenerse a temperaturas bajo cero, conserva la moneda en la parte superior del hielo. Si la electricidad funciona correctamente, la moneda seguirá en el mismo lugar al regresar. Pero si ocurre un corte prolongado, el hielo se derrite y la moneda se hunde, dejando una señal clara.

Cómo funciona el truco de la moneda en el freezer El principio es simple y muy visual. Si al volver al hogar encontrás la moneda en el fondo del recipiente, significa que el freezer se descongeló por completo y luego volvió a congelarse. En ese caso, los alimentos pudieron romper la cadena de frío y ya no son seguros para consumir.

En cambio, si la moneda permanece arriba del hielo o apenas hundida, indica que no hubo un corte grave de electricidad. Este truco evita intoxicaciones alimentarias y pérdidas económicas, algo muy común después de viajes prolongados o escapadas de fin de semana.

image Especialistas en seguridad doméstica recomiendan este método porque no requiere tecnología, no tiene costo y funciona incluso en casas sin sensores inteligentes. Además, aporta tranquilidad al volver, especialmente en verano, cuando los cortes eléctricos son más frecuentes. Aplicar este truco lleva menos de un minuto y puede marcar una gran diferencia. Por eso, cada vez más personas lo incorporan como parte de su rutina previa a viajar. Un gesto mínimo que combina prevención, cuidado del hogar y sentido práctico, demostrando que a veces las soluciones más simples son las más efectivas.