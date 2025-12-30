30 de diciembre de 2025 - 10:34

Por qué cada vez más personas ponen una moneda en el freezer antes de viajar

Un truco simple del hogar se volvió clave antes de los viajes para detectar cortes de electricidad y evitar pérdidas.

Un truco doméstico revela fallas eléctricas y protege el hogar durante viajes prolongados.

Un truco doméstico revela fallas eléctricas y protege el hogar durante viajes prolongados.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Un truco simple transforma tapas metálicas recicladas en soluciones prácticas para el hogar diario.

Qué hacer con las tapas metálicas de frascos: 4 ideas útiles que casi nadie aprovecha

Por Ignacio Alvarado
Tras la lluvia de diciembre, un truco simple ayuda a frenar mosquitos y proteger el hogar sin químicos.

Evitá que entren mosquitos después de las lluvias de diciembre con este simple truco en casa

Por Ignacio Alvarado

La práctica consiste en colocar un recipiente con agua congelada y una moneda encima. Este método, difundido por expertos en seguridad doméstica, permite saber si hubo cortes de electricidad durante la ausencia. En contextos de viajes largos, es una herramienta clave para evaluar el estado de los alimentos sin riesgos.

image
Un truco dom&eacute;stico revela fallas el&eacute;ctricas y protege el hogar durante viajes prolongados.

Un truco doméstico revela fallas eléctricas y protege el hogar durante viajes prolongados.

El freezer, al mantenerse a temperaturas bajo cero, conserva la moneda en la parte superior del hielo. Si la electricidad funciona correctamente, la moneda seguirá en el mismo lugar al regresar. Pero si ocurre un corte prolongado, el hielo se derrite y la moneda se hunde, dejando una señal clara.

Cómo funciona el truco de la moneda en el freezer

El principio es simple y muy visual. Si al volver al hogar encontrás la moneda en el fondo del recipiente, significa que el freezer se descongeló por completo y luego volvió a congelarse. En ese caso, los alimentos pudieron romper la cadena de frío y ya no son seguros para consumir.

En cambio, si la moneda permanece arriba del hielo o apenas hundida, indica que no hubo un corte grave de electricidad. Este truco evita intoxicaciones alimentarias y pérdidas económicas, algo muy común después de viajes prolongados o escapadas de fin de semana.

image

Especialistas en seguridad doméstica recomiendan este método porque no requiere tecnología, no tiene costo y funciona incluso en casas sin sensores inteligentes. Además, aporta tranquilidad al volver, especialmente en verano, cuando los cortes eléctricos son más frecuentes.

Aplicar este truco lleva menos de un minuto y puede marcar una gran diferencia. Por eso, cada vez más personas lo incorporan como parte de su rutina previa a viajar. Un gesto mínimo que combina prevención, cuidado del hogar y sentido práctico, demostrando que a veces las soluciones más simples son las más efectivas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje convierte corchos sintéticos en aliados prácticos del hogar

Por qué conviene guardar los corchos sintéticos: 3 usos prácticos que casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado
Entender el origen del dolor es clave para aplicar soluciones efectivas.

No son masajes: cómo solucionar el dolor de cuello luego de un largo viaje de vacaciones

Por Redacción
Truco de cocina que protege el hogar y mejora la seguridad diaria.

Poner una cuchara de madera sobre la olla: por qué este gesto simple evita accidentes

Por Ignacio Alvarado
Un truco natural para el hogar gana popularidad en verano: usar laurel para prevenir plagas sin químicos.

Dónde colocar una hoja de laurel para evitar que entren hormigas en verano

Por Ignacio Alvarado