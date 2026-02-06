Por qué aparecen lagartijas en patios y balcones durante el verano y qué significan

Durante el verano , muchas personas se sorprenden al ver lagartijas en patios, terrazas o balcones. Lejos de ser un fenómeno extraño, su aparición responde a condiciones ambientales favorables que se intensifican con las altas temperaturas. Entender por qué llegan y qué indican ayuda a interpretar mejor lo que sucede alrededor del hogar .

Las lagartijas son reptiles pequeños, inofensivos y muy sensibles al clima. Con el calor, aumentan su actividad y salen a buscar alimento y refugio. Por eso, en meses cálidos se las ve con mayor frecuencia en espacios urbanos.

El principal motivo de su presencia es la temperatura . Las lagartijas regulan su calor corporal con el ambiente, por lo que buscan superficies tibias como paredes, pisos y barandas soleadas. Balcones y patios ofrecen exactamente esas condiciones durante el verano .

Además, estos espacios suelen brindar refugios seguros: macetas, grietas, desagües o rincones con sombra. Allí se protegen del exceso de sol y de posibles depredadores, lo que explica por qué regresan al mismo lugar.

Otro factor decisivo es la abundancia de insectos . Mosquitos, moscas y hormigas proliferan con el calor, y las lagartijas se alimentan de ellos. Su presencia suele indicar que hay una fuente de comida cercana.

En este sentido, funcionan como un control natural de plagas. Donde hay lagartijas, suele haber menos insectos, algo positivo para el hogar y los espacios al aire libre.

image Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Qué indican sobre el entorno

Ver lagartijas también es una señal de equilibrio ambiental. Estos reptiles no sobreviven en lugares altamente contaminados, por lo que su presencia sugiere un entorno relativamente sano. No representan peligro ni transmiten enfermedades, y rara vez ingresan al interior de la vivienda.

Especialistas en naturaleza urbana recomiendan no eliminarlas ni ahuyentarlas. Mantener el orden, reducir insectos y sellar grietas es suficiente si se busca limitar su aparición sin dañarlas.

En la mayoría de los casos, las lagartijas aparecen solo durante los meses de calor y desaparecen cuando baja la temperatura. Son visitantes temporales del verano que indican calor, alimento disponible y un ambiente equilibrado. Comprender su rol permite convivir con ellas sin temor y con mayor tranquilidad.