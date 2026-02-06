6 de febrero de 2026 - 09:15

Por qué aparecen lagartijas en patios y balcones durante el verano y qué significan

Con el calor, las lagartijas se vuelven más visibles en patios y balcones: su presencia tiene causas claras y señales para el hogar.

Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Los mendocinos asaltados iba a realizar un tour de compras en Chile. Archivo. 

No solo es en verano: la época ideal para viajar a Chile y aprovechar los mejores precios

Por Redacción
verano en brasil: el rincon costero de aguas turquesas y ritmo tranquilo ideal para descansar

Verano en Brasil: el rincón costero de aguas turquesas y ritmo tranquilo ideal para descansar

Por Andrés Aguilera

Las lagartijas son reptiles pequeños, inofensivos y muy sensibles al clima. Con el calor, aumentan su actividad y salen a buscar alimento y refugio. Por eso, en meses cálidos se las ve con mayor frecuencia en espacios urbanos.

El principal motivo de su presencia es la temperatura. Las lagartijas regulan su calor corporal con el ambiente, por lo que buscan superficies tibias como paredes, pisos y barandas soleadas. Balcones y patios ofrecen exactamente esas condiciones durante el verano.

image
Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparici&oacute;n de lagartijas en casa.

Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Además, estos espacios suelen brindar refugios seguros: macetas, grietas, desagües o rincones con sombra. Allí se protegen del exceso de sol y de posibles depredadores, lo que explica por qué regresan al mismo lugar.

Alimento disponible: una señal invisible

Otro factor decisivo es la abundancia de insectos. Mosquitos, moscas y hormigas proliferan con el calor, y las lagartijas se alimentan de ellos. Su presencia suele indicar que hay una fuente de comida cercana.

En este sentido, funcionan como un control natural de plagas. Donde hay lagartijas, suele haber menos insectos, algo positivo para el hogar y los espacios al aire libre.

image
Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparici&oacute;n de lagartijas en casa.

Calor, insectos y equilibrio natural explican la aparición de lagartijas en casa.

Qué indican sobre el entorno

Ver lagartijas también es una señal de equilibrio ambiental. Estos reptiles no sobreviven en lugares altamente contaminados, por lo que su presencia sugiere un entorno relativamente sano. No representan peligro ni transmiten enfermedades, y rara vez ingresan al interior de la vivienda.

Especialistas en naturaleza urbana recomiendan no eliminarlas ni ahuyentarlas. Mantener el orden, reducir insectos y sellar grietas es suficiente si se busca limitar su aparición sin dañarlas.

En la mayoría de los casos, las lagartijas aparecen solo durante los meses de calor y desaparecen cuando baja la temperatura. Son visitantes temporales del verano que indican calor, alimento disponible y un ambiente equilibrado. Comprender su rol permite convivir con ellas sin temor y con mayor tranquilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

verano en brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del caribe

Verano en Brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del Caribe

Por Andrés Aguilera
vos, yo y el otro: la comedia del verano cierra enero con 5.000 espectadores

"Vos, yo y el otro": la comedia del verano cierra enero con 5.000 espectadores

Por Redacción Espectáculos
Una de estas formas mantiene el cuidado capilar en los meses de verano.

Una costumbre de verano: ¿conviene secarse el pelo con secador o con el aire del ambiente?

Por Redacción
Esta fruta convierte el jardín en un refugio de zorzales y calandrias en verano.

La fruta que atrae todo el verano a zorzales y calandrias: visitan el jardín de casa todos los días

Por Lucas Vasquez