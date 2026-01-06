Poner una moneda en el freezer: para qué sirve este truco y cuándo puede salvarte la comida

En muchos hogares, el freezer se usa a diario sin pensar en los riesgos invisibles que pueden afectar a los alimentos, y un truco simple puede marcar la diferencia. Cortes de luz breves o prolongados pueden pasar desapercibidos y arruinar la comida sin que lo notes.

Por eso volvió a circular un truco casero tan simple como efectivo: poner una moneda dentro del freezer . No requiere tecnología, no cuesta nada y puede evitar intoxicaciones.

Este método, recomendado en guías de hogar y conservación, sirve como una señal clara para saber si la comida estuvo a temperatura insegura.

Un truco del hogar con freezer protege alimentos y alerta sobre cortes de luz invisibles.

El procedimiento es sencillo: llená un vaso con agua, congelalo y, una vez sólido, apoyá una moneda sobre el hielo. Luego, devolvé el vaso al freezer .

Si en algún momento se corta la luz y el hielo se derrite, la moneda se hundirá. Cuando vuelva la energía, el agua se recongelará, pero la moneda quedará en el fondo o a mitad del vaso.

Esta señal indica que los alimentos pudieron descongelarse y volver a congelarse, algo peligroso para la salud.

Cuándo puede salvarte la comida

El truco es clave cuando volvés de vacaciones, pasás varios días fuera de casa o sufrís cortes eléctricos frecuentes. A simple vista, la comida puede parecer normal, pero haber perdido la cadena de frío.

Carnes, pescados y comidas caseras congeladas son especialmente sensibles. Si la moneda está abajo del todo, lo más seguro es no consumir esos alimentos.

En cambio, si la moneda sigue arriba del hielo, el freezer mantuvo la temperatura adecuada.

Por qué es importante para el hogar

Este método se volvió popular porque es accesible y confiable. No reemplaza un termómetro digital, pero funciona como alerta visual inmediata en cualquier hogar.

Además, promueve hábitos responsables con los alimentos y evita intoxicaciones alimentarias, sobre todo en verano.

Aplicar este truco puede marcar la diferencia entre comer seguro o correr riesgos innecesarios.