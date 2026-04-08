Poner papel absorbente dentro de la heladera: por qué se recomienda este truco y para qué sirve

Un truco casero y económico como poner papel de cocina absorbente dentro de la heladera puede marcar la diferencia en la conservación de los alimentos.

Dentro de la heladera, el papel intenta evitar el desperdicio de alimentos.

Abrir la heladera y encontrar frutas blandas o verduras marchitas antes de tiempo es una situación común en muchos hogares. Aunque se crea que el frío es suficiente para conservar los alimentos, hay un factor silencioso que acelera su deterioro y que pocas veces se tiene en cuenta.

Se trata de la humedad acumulada en el interior de la heladera, que favorece la aparición de bacterias y acelera la descomposición. Frente a esto, un truco sencillo comenzó a ganar popularidad: colocar papel absorbente en contacto con frutas y verduras para extender su frescura por más tiempo.

papel absorbente en la heladera Este truco funciona como un complemento muy eficaz. WEB Cómo funciona el papel absorbente y por qué mejora la conservación El papel de cocina cumple una función clave dentro de la heladera: absorber el exceso de humedad que se genera de forma natural en frutas y verduras. Este pequeño cambio en la forma de guardarlas puede modificar notablemente su estado con el paso de los días.

cumple una función clave dentro de la heladera: que se genera de forma natural en y Este pequeño cambio en la forma de guardarlas puede modificar notablemente su estado con el paso de los días. Cuando los alimentos liberan agua, especialmente en cajones cerrados, se crea un ambiente húmedo que favorece la proliferación de microorganismos. Esa combinación es la responsable de manchas, ablandamiento y pérdida de textura. Al colocar papel absorbente debajo o envolviendo ligeramente los productos, se reduce ese exceso de agua y se crea un entorno más seco y estable. Además, este truco ayuda a evitar que unas piezas contaminen a otras Muchas frutas y verduras liberan gases y humedad que afectan a los alimentos cercanos. El papel actúa como una barrera simple que disminuye ese contacto directo, reduciendo la propagación de bacterias.

Otro beneficio importante es que contribuye a mantener el color y la apariencia por más tiempo. Las hojas verdes, por ejemplo, conservan mejor su tono y firmeza cuando no están expuestas a humedad constante. Lo mismo ocurre con frutas delicadas que suelen deteriorarse rápidamente.

papel absorbente en la heladera Además de la implementación del papel, el cajón de frutas y verduras debe limpiarse todas las semanas. WEB Cómo aplicar este truco correctamente y qué tener en cuenta Para aprovechar al máximo este método, no se trata solo de colocar papel de cualquier manera. La forma de usarlo también influye en los resultados. Serious Eats propone que lo ideal es cubrir la base de los cajones de la heladera con una capa de papel absorbente o envolver suavemente frutas y verduras sin apretarlas. En el caso de hojas verdes como lechuga o espinaca, se recomienda lavarlas, secarlas bien y luego guardarlas con papel absorbente, ya que esto ayuda a eliminar la humedad residual. Para frutas como frutillas o uvas, el papel puede colocarse en el recipiente donde se almacenan para captar el líquido que desprenden. Es importante revisar y cambiar el papel cada ciertos días, especialmente si se nota húmedo. De lo contrario, puede perder su efectividad e incluso generar el efecto contrario. También conviene no sellar completamente los alimentos, ya que necesitan cierta ventilación para mantenerse en buen estado.

papel absorbente en la heladera WEB Incorporar papel absorbente en la conservación de frutas y verduras es un gesto mínimo que puede generar un cambio notable.