27 de enero de 2026 - 11:13

Pocos lo saben: el agujero del freezer que, si se tapa, puede disparar el consumo eléctrico

Un conducto obstruido aumenta el consumo eléctrico un 20% y puede destruir el motor de tu heladera. Aprendé a mantenerlo libre para cuidar tu bolsillo.

Consumo eléctrico: cada freezer posee un agujero que, de estar tapado, puede sobreexigir a tu heladera.

Consumo eléctrico: cada freezer posee un agujero que, de estar tapado, puede sobreexigir a tu heladera.

Foto:

Por Sofía Serelli

Ese pequeño agujero en el fondo del freezer, que muchos confunden con un simple detalle de fabricación, es en realidad el guardián del consumo energético del electrodoméstico. Ignorar su limpieza no solo genera malos olores, sino que puede forzar el motor hasta provocar una rotura definitiva. Entender su función hoy es clave para evitar gastos inesperados.

Leé además

si tenes sabanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Si tenés sábanas viejas, posees un tesoro: 3 trucos para ahorrar un dineral en casa

Por Sofía Serelli
Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida.

Según la psicología, las personas que crecieron entre 1960 y 1970 aprendieron estas 9 lecciones de vida

Por Cristian Reta

La mayoría de los usuarios convive con este componente sin sospechar que es una pieza fundamental para la longevidad del freezer. Aunque parece insignificante, este orificio actúa como un canal de drenaje esencial. Su función primaria es permitir que el agua del deshielo fluya de manera controlada, evitando que el líquido se estanque o genere inundaciones internas.

image

Muchos propietarios consideran que estos detalles son menores hasta que la reparación se vuelve costosa. La negligencia ante este pequeño paso de agua transforma un mantenimiento simple en una crisis doméstica que impacta directamente en el presupuesto familiar.

El enemigo silencioso de tu factura eléctrica

La verdadera importancia de este orificio va mucho más allá de la limpieza superficial. Cuando el canal se obstruye con restos de comida o capas de hielo, el agua no puede salir y vuelve a congelarse. Esto genera placas de escarcha cada vez más gruesas en las paredes internas, que funcionan como un aislante térmico negativo.

image

Este fenómeno obliga al compresor, el corazón del aparato, a trabajar con mucha más intensidad para mantener la temperatura deseada. Ese esfuerzo extra acelera el desgaste de las piezas mecánicas y dispara el consumo eléctrico. Se estima que medio centímetro de escarcha puede elevar la factura de luz en más de un 10%, llegando incluso al 20% en casos de obstrucción total.

Mantener este paso libre de obstáculos es la forma más directa de proteger la inversión realizada en el electrodoméstico. Un congelador eficiente consume menos energía y evita fluctuaciones de temperatura que comprometen la calidad de los alimentos.

image

Cómo limpiar el drenaje sin dañar el electrodoméstico

Realizar el mantenimiento de este canal es una tarea sencilla, que no requiere conocimientos técnicos, pero sí precaución. Lo ideal es programar la limpieza durante el deshielo periódico. Los elementos necesarios son básicos: una jeringa sin aguja, agua tibia y un paño suave.

Para proceder de forma segura, se deben seguir estos pasos:

  • Desconectar la unidad, para trabajar sin corriente eléctrica.
  • Localizar y limpiar el orificio, retirando obstrucciones superficiales con elementos plásticos flexibles.
  • Inyectar agua tibia lentamente, para disolver tapones de hielo internos.
  • Verificar el flujo, comprobando que el agua llegue a la bandeja de evaporación ubicada sobre el compresor.

Es vital evitar objetos punzantes o metálicos, ya que pueden perforar las paredes internas y causar un daño irreversible. El agua tibia es el mejor aliado porque limpia sin provocar choques térmicos.

Embed - OTRO METODO DE DESATASCO DEL ORIFICIO DE DRENAJE FRIGO - FREEZER - NEVERA - FRIGORIFICO

Frecuencia y señales de alerta

Incluso los modelos modernos con tecnología No-Frost cuentan con este sistema de drenaje. Aunque el deshielo sea automático, el canal puede taparse con polvo o residuos, por lo que se recomienda revisarlo una o dos veces al año.

image

Una señal clara de alerta es la presencia de malos olores en el agua de drenaje, lo que indica proliferación de bacterias o moho. En esos casos, una mezcla de agua y vinagre blanco puede ayudar a higienizar el conducto. Si el bloqueo persiste, forzar el sistema puede quemar el compresor, una reparación tan costosa que muchas veces termina en el reemplazo total del equipo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los trabajos de Sabrina fueron citados por Stephen Hawking, ganando reputación dentro de la comunidad científica.

Construyó un avión a los 14 años, se convirtió en física y hoy busca probar que el universo es un holograma

Por Cristian Reta
las macetas colgantes no van mas: el objeto del bano que las reemplaza en el jardin

Las macetas colgantes no van más: el objeto del baño que las reemplaza en el jardín

Por Andrés Aguilera
Ese viejo microondas que querés tirar puede valer más de lo que crees. Descubrí lo que hicieron estos científicos con electrodomésticos descartados. 

Si tenés electrodomésticos viejos, tenés un tesoro: científicos extraen oro y revolucionan el reciclaje

Por Sofía Serelli
nuggets caseros al horno: como lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Nuggets caseros al horno: cómo lograr una textura perfecta con un truco muy simple

Por Andrés Aguilera