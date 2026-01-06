Peligro bajo tierra: las especies de árboles más elegidas que destrozan cañerías y cimientos

Tener un árbol en casa es el sueño de muchos: dan sombra, mejoran el aire y embellecen la propiedad. Sin embargo, lo que empieza como un proyecto de paisajismo puede terminar en una pesadilla de cimientos agrietados y cañerías tapadas si no se elige las especies de árboles adecuadas.
Árboles: las especies que son "enemigas" de las estructuras urbanas
En Argentina y otros países de la región, existen cinco especies muy comunes que son verdaderas "máquinas" de destruir pavimentos. El ficus, aunque es un clásico de las macetas, en tierra firme desarrolla raíces superficiales tan fuertes que rompen cimientos y fisuran paredes.
Otro gran peligro es el eucalipto. Sus raíces buscan agua con una intensidad asombrosa y pueden expandirse a grandes distancias, levantando veredas enteras y obstruyendo sistemas cloacales.
Los álamos y el sauce llorón completan la lista de cuidado. Estas especies tienen un sistema radicular vigoroso y fibroso que "gravita" naturalmente hacia cualquier fuga en las tuberías, causando atascos y roturas irreparables. Incluso el pino misionero, muy valorado por su tronco recto, puede ser devastador en jardines pequeños por sus raíces profundas y extensas.
El impacto en tu bolsillo: daños estructurales
Ignorar el crecimiento bajo tierra puede derivar en consecuencias graves: desde la aparición de grietas en muros y fachadas hasta asentamientos diferenciales donde una parte del edificio cede más que la otra.
El levantamiento de pavimentos y la invasión de redes subterráneas no solo son molestos, sino que implican costos de reparación elevadísimos que a veces requieren reconstrucciones parciales de la vivienda.
¿Qué árboles sí podés plantar?
Si buscás sombra y belleza sin riesgos, existen alternativas seguras con raíces menos agresivas. El jacarandá, el lapacho y el ceibo son opciones ideales para jardines residenciales.
Para las veredas, especialistas recomiendan el fresno americano, el aguaribay (ideal para climas secos) o el liquidámbar, que aporta colores otoñales espectaculares con raíces controladas. Recordá siempre plantar los ejemplares grandes a una distancia mínima de 15 metros de los cimientos para evitar futuros dolores de cabeza.