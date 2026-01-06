Peligro bajo tierra: las especies de árboles más elegidas que destrozan cañerías y cimientos

Tener un árbol en casa es el sueño de muchos: dan sombra, mejoran el aire y embellecen la propiedad. Sin embargo, lo que empieza como un proyecto de paisajismo puede terminar en una pesadilla de cimientos agrietados y cañerías tapadas si no se elige las especies de árboles adecuadas.

En Argentina y otros países de la región, existen cinco especies muy comunes que son verdaderas "máquinas" de destruir pavimentos . El ficus , aunque es un clásico de las macetas, en tierra firme desarrolla raíces superficiales tan fuertes que rompen cimientos y fisuran paredes.

Otro gran peligro es el eucalipto . Sus raíces buscan agua con una intensidad asombrosa y pueden expandirse a grandes distancias, levantando veredas enteras y obstruyendo sistemas cloacales.

Los álamos y el sauce llorón completan la lista de cuidado. Estas especies tienen un sistema radicular vigoroso y fibroso que "gravita" naturalmente hacia cualquier fuga en las tuberías, causando atascos y roturas irreparables. Incluso el pino misionero , muy valorado por su tronco recto, puede ser devastador en jardines pequeños por sus raíces profundas y extensas.

Ignorar el crecimiento bajo tierra puede derivar en consecuencias graves: desde la aparición de grietas en muros y fachadas hasta asentamientos diferenciales donde una parte del edificio cede más que la otra.

El levantamiento de pavimentos y la invasión de redes subterráneas no solo son molestos, sino que implican costos de reparación elevadísimos que a veces requieren reconstrucciones parciales de la vivienda.

¿Qué árboles sí podés plantar?

Si buscás sombra y belleza sin riesgos, existen alternativas seguras con raíces menos agresivas. El jacarandá, el lapacho y el ceibo son opciones ideales para jardines residenciales.

Para las veredas, especialistas recomiendan el fresno americano, el aguaribay (ideal para climas secos) o el liquidámbar, que aporta colores otoñales espectaculares con raíces controladas. Recordá siempre plantar los ejemplares grandes a una distancia mínima de 15 metros de los cimientos para evitar futuros dolores de cabeza.