Participante de La Voz enseñó algunos pasos de baile a Marley y Lali se burló: “Le está dando algo”

La Voz Argentina está subiendo cada vez más la intensidad en cuanto a la competencia, con desafíos arduos para los participantes que desean superar los playoffs y ser los cuatro elegidos de cada uno de los equipos capitaneados por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau & Ricky y Lali Espósito. Así, este lunes, fue el turno del team Lali y con uno de los participantes se vivió un divertido momento entre el cantante y Marley, el conductor del reality.

Después de interpretar “Sugar” (de Maroon 5) a puro falsete y con una coreografía propia, Renato Barbieri recibió los aplausos de los presentes, incluyendo a Lali y Marley. El conductor, deslumbrado, se acercó al participante y elogió su baile: “Veo que estás creando nuevos pasos de baile para que yo los aprenda”, le apuntó. “¡Lo que ha crecido! Enseñale uno de los nuevos, Renato”, le pidió Lali.

Renato Barbieri la rompió cantando "Sugar", pero espera que el público lo salve.

“¿Viste? Los estoy sacando de la galera”, dijo Renato, entre risas. “Este es más tu estilo, ¿no?”, le preguntó Marley. “Este es más chill”, definió el participante. Y le mostró, paso por paso, cómo fue su coreografía, mientras volvió a apelar a sus agudos para volver a cantar el estribillo mientras bailaba. Así, movió su mano izquierda hacia adelante, deslizándola como si fuera una raqueta de tenis.

Marley trató de seguirlo mientras Renato continuaba cantando y agregando pasos con total soltura. La banda, que lo había acompañado en su interpretación, también se sumó al momento aportando una base, mientras desde su sillón Lali se tapaba la boca, negaba con la cabeza e intentaba aguantarse la risa que le provocaban los movimientos del conductor.

Marley quiso aprender a bailar, pero terminó protagonizando un blooper de nuevo (Collage web)

“¿Te animás a este? Es mucho este, ¿no?”, desafió Renato a Marley, mientras se tocaba el pecho, a la altura del corazón, con mucha pasión, como si fuera una verdadera estrella pop. Entre carcajadas, el conductor lo intentó, pero no con la misma gracia. “¡Parece que le está dando algo!”, bromeó Lali ante el paso. “¡Se me está levantando la remera!”, remató Marley con una enésima carcajada.

La devolución de Lali Renato Barbieri

Tras el paso de comedia, Lali le dio la devolución a Renato por su interpretación. “Yo estoy feliz porque en el ensayo no pueden hacer la performance como la hacen acá, sobre el escenario. Entonces hoy vi el plus que no vi en el ensayo, que es toda tu puesta en escena, tus pasos, tu movida, tus lentes, todo lo que propusiste. Hoy tuviste un nochón y acá, en los playoff, hay que pelearla de verdad y diste batalla. Muy bien, te felicito”, elogió a Renato.