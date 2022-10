Paris Hilton reveló haber sido abusada y reprimida cuando era adolescente: “Fue realmente aterrador”

Paris Hilton es una destacada empresaria y modelo de Hollywood, y cada paso que da es noticia. Esta vez, volvió a hablar sobre lo que sufrió cuando era adolescente y asistió a la Escuela Provo Canyon.

En diálogo con el diario The New York Times la actriz reveló grandes detalles sobre los abusos que sufrió y así formó un informe especial.

Una vez que ingresó a la Escuela Provo Canyon de Utah, Hilton vivió como pupila y estuvo sometida a momentos en los que sufrió profundamente. Le practicaron exáenes médicos ginecológicos a la fuerza, tanto a ella como a otras estudiantes que también se negaban a realizarlos.

En medio de la nota al medio estadounidense, afirmó: “Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevaron a mí y a otras nenas a esta habitación y nos hicieron exámenes médicos”.

Además de la gravedad del accionar, la modelo aseguró que ninguna de las personas presentes en ese momento fue médico. En su lugar, estaban “un par de miembros del personal (del colegio) que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros”.

Entre los detalles, aclaró que fue obligada a acostarse y, cuando comenzó a llorar, simplemente le dijeron “callate, tranquilízate y dejá de pelear”. Fue realmente aterrador y es algo que bloqueé durante muchos años”, agregó.

A modo de reflexión, la influencer comentó que mira hacia atrás con su mirada de adulto y lo define como “abuso sexual”. A pesar del gran dolor que le produce volver en el tiempo, lo realiza para “poder sanar” y “ayudar a poner fin a este abuso”.

Cómo llegó Paris Hilton a la Escuela Provo Canyon

Rick y Kathy Hilton son los padres de Paris, quienes tuvieron en sus manos la decisión de enviar a su hija mayor a la escuela ubicada en Utah. Esto se vió influido por la naturaleza rebelde de la joven.

Una vez en el colegio, Paris pasó once meses de su vida dentro del mismo hasta que volvió a casa. “Se suponía que era una escuela, pero las clases no eran el enfoque (que querían dar) en absoluto. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, estaban todo el día gritándome en la cara, como una tortura continua”, comenta la modelo.

Hace dos años, la influencer estrenó el documental This is Paris, donde comentó sus experiencas traumáticas, entre otras cosas.