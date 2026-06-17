El truco de poner papel de aluminio cerca del módem o router volvió a circular como una solución casera para mejorar el Wi-Fi . La idea tiene una base real, pero también muchos mitos: el aluminio no crea más internet, sino que puede redirigir parte de la señal hacia una zona concreta.

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Envolver los picaportes con papel aluminio: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La versión que suma una moneda encima necesita más cuidado. No hay evidencia sólida de que una moneda mejore la potencia inalámbrica por sí misma. En todo caso, puede funcionar como peso para mantener el papel curvado o estable.

Investigadores de Dartmouth trabajaron en un sistema llamado WiPrint , que usa reflectores diseñados para dirigir señales inalámbricas. TechCrunch y Popular Science explicaron que un reflector cubierto con papel aluminio puede aumentar la señal en una dirección y reducirla en otra.

Ese es el punto importante: no se amplifica la potencia total del router. Lo que se hace es concentrar o reflejar parte de la señal hacia un ambiente donde se necesita mejor cobertura.

Para probar el método, lo más seguro es usar un cartón pequeño cubierto con papel de aluminio , ubicado detrás del router con forma curva. La parte abierta debe apuntar hacia la habitación donde se busca mejorar la señal.

Papel de aluminio debajo y una moneda encima el truco para mejorar el Wi-Fi de tu viejo módem sin gastar un peso

La moneda, si se usa, debería servir únicamente para sostener el cartón o evitar que se caiga. No conviene apoyarla sobre el router, tapar ventilaciones ni bloquear antenas, porque el equipo puede calentarse o funcionar peor.

Cuándo puede mejorar y cuándo no sirve

El truco puede ayudar si el router está contra una pared y parte de la señal se pierde hacia un sector que no se usa. En ese caso, el reflector puede empujar más cobertura hacia el living, una pieza o un escritorio.

No sirve para aumentar la velocidad contratada, arreglar un módem viejo, mejorar un plan saturado o resolver interferencias fuertes. Si el problema es el proveedor, la ubicación del router o la cantidad de dispositivos conectados, el aluminio tendrá efecto limitado.

Errores que pueden empeorar la conexión

El error más común es envolver el router con papel aluminio. Eso puede bloquear la señal en vez de dirigirla. También es mala idea poner metal sobre salidas de aire, fuentes de calor o cables.