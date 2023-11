No tires las medias sin par o viejas: los tres nuevos usos que les podés dar

Si tienes medias viejas, rotas o que se quedaron sin el par no las tires y recíclalas con las siguientes ideas. No solo podrás reutilizarlas, si no ahorrar dinero en cosas que podés crear.

A su vez, cumplís el sueño de llevar adelante distintas manualidades que te invitarán a pasar un lindo momento de entretención.

Ideal para tiempos de soledad o lluvias, reciclar las medias que tienes en el cajón sin usar y convertirlas en algo útil o decorativo para el hogar es una actividad perfecta. Son muy pocos los materiales que necesitarás además de las medias que seguro los tienes en casa.

Así podes reutilizar tus medias viejas.

Estos son tres nuevos usos para las medias viejas o sin pareja

Soporte de brazo para el celular

Una gran opción para reciclar las medias y darles un uso súper útil es creando este soporte para el celular que te permitirá hacer deporte y seguir conectado. Además, evitas que se moje con sudor o se ensucie con pelusas de los árboles.

En pocos minutos corta la punta de la media y colócatelo en el brazo, luego dobla hacia arriba un poco la tela generando un bolsillo para poner el celular y ya está.

Ropa para mascotas

Una hermosa opción a la hora de reciclar las medias viejas o sin par es creando ropita para nuestras mascotas. Es ideal para la época de invierno donde estos animalitos te lo agradecerán.

Para esto, solo corta con una tijera los agujeros para las patas y las orejas para tener un abrigo muy calentito.

Ramo decorativo

Junta todas las medias que tienes sin usar y que estabas por tirar y crea este hermoso y decorativo ramo de flores, pero esta vez, de telas. Si son de distintos colores mejor, ya que le dará más vida al adorno.

Solo debes enrollar a cada una de las medias en forma de rosas y comienza a ubicarlas en una canastita. También puedes agregar palitos verdes de madera, ramitas y hojas secas o artificiales para decorar.

