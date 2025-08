No lo muestran ni lo cuentan: los 4 signos del zodíaco que más sufren por amor

Algunos signos del zodíaco tienen una sensibilidad más profunda en temas del corazón. Aunque parezcan fuertes o indiferentes suelen cargar con un dolor silencioso cuando se trata de relaciones amorosas. No siempre expresan lo que sienten pero eso no significa que no lo vivan con intensidad. El sufrimiento, en algunas personas, se oculta detrás de gestos cotidianos.