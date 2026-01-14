14 de enero de 2026 - 16:48

No es citronela: cómo espantar en verano a las moscas con hojas naturales al aire libre

Cuando llega el calor del verano, pasar un rato al aire libre es una solución, pero las moscas comienzan a incomodar. Unas hojas pueden espantarlas en el acto.

Es un truco simple que vale la pena incorporar en los días de verano al aire libre.

Las moscas no solo resultan molestas cuando estamos al aire libre en verano, sino que también generan incomodidad al momento de comer o compartir un rato en el jardín de casa. A diferencia de otros insectos, no siempre reaccionan a los repelentes clásicos. Por eso, la solución puede ser una opción natural, efectiva y accesible solo quemando unas hojas.

En ese contexto, una hoja aromática de uso cotidiano propone alejarlas con el humo que produce. No se trata de citronela ni de lavanda, sino que a esta planta las moscas directamente la rechazan. Utilizada de una forma específica, puede convertirse en un repelente ideal para disfrutar el verano al aire libre sin molestias.

Es un truco simple que vale la pena incorporar en los días de verano al aire libre.

Es un truco simple que vale la pena incorporar en los días de verano al aire libre.

Por qué la menta ahuyenta a las moscas y cómo actúa su aroma en verano

La menta posee aceites esenciales naturales, entre ellos el mentol, un compuesto que resulta agradable para los humanos pero altamente invasivo para el sistema sensorial de las moscas.

  • Estos insectos se orientan principalmente por el olfato y reaccionan de forma negativa a aromas intensos que interfieren con su capacidad de detectar alimentos. La menta genera justamente ese efecto: satura su percepción y las obliga a alejarse.
  • Cuando la menta se quema suavemente, libera de forma inmediata estos aceites volátiles en el aire.

Según el sitio Healthline, a diferencia de los sahumerios comerciales, el aroma no es artificial ni invasivo para las personas, pero sí resulta insoportable para las moscas.

La menta no solo actúa como repelente momentáneo

El aroma permanece en el ambiente durante un tiempo, especialmente si se quema en pequeñas cantidades de manera intermitente.

Además, no deja residuos tóxicos ni genera humo denso, por eso es una opción segura para patios, jardines, terrazas o balcones.

Cómo usar hojas de menta para espantar moscas al aire libre paso a paso

El método es simple. Solo se necesitan hojas de menta frescas o secas y un recipiente resistente al calor.

  1. Para comenzar, se colocan algunas hojas secas (o frescas previamente marchitadas) dentro de un cuenco metálico, una lata vieja o uno de cerámica pequeño.
  2. Luego, se encienden suavemente hasta que comiencen a largar humo aromático, sin que se produzca una llama intensa.
  3. Este humo debe ubicarse estratégicamente cerca de la mesa, parrilla o zona donde se esté al aire libre, siempre manteniendo una distancia segura.

No es necesario quemar grandes cantidades: con pequeñas tandas alcanza para generar el efecto repelente, ya que a los pocos minutos, las moscas comienzan a alejarse del área, ya que el aroma de la menta interfiere con su orientación.

La menta, una planta común y fácil de conseguir, genera que las moscas no visiten el espacio compartido al aire libre. Ofrece una respuesta natural y efectiva gracias a su aroma intenso.

