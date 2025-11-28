28 de noviembre de 2025 - 16:46

No dejes que te arruinen el verano: cómo deshacerte de las hormigas con este truco de limpieza casero

Este proceso de limpieza es especialmente útil en espacios como la cocina, el baño o el living de tu casa.

Las 2 combinaciones son una forma eficaz, económica y completamente segura para alejar las hormigas de cualquier lugar.

Foto:

WEB
Por Redacción

La presencia de las hormigas durante el verano puede ser uno de los problemas más comunes en esta época. Sin embargo, no tiene por qué ser un proceso complicado de resolver. Existen varios trucos de limpieza que ayudan a controlar y eliminarlas. Solo se necesitan algunos materiales e ingredientes fáciles de usar en casa.

La preparación se puede elaborar con ingredientes simples combinados tras un breve proceso que forma un limpiador apto para uso diario. Su aplicación se puede realizar dentro de rutinas de higiene doméstica en superficies aptas, siempre que no fueran materiales sensibles como piedra, mármol o algunas maderas.

Hormigas
La aparici&oacute;n de hormigas se puede dar durante el verano.

Materiales necesarios

- Agua (400 ml): base líquida donde se infusionan los ingredientes aromáticos.

- Hojas de laurel seco (2 unidades): aportan compuestos de aroma intenso que funcionan como repelente natural.

- Clavos de olor (cantidad suficiente): liberan eugenol, una sustancia con efecto ahuyentador sobre insectos.

- Vinagre blanco o de limpieza (100 ml): introduce ácido acético, capaz de neutralizar feromonas y desorientar a las hormigas.

- Pulverizador vacío: permite aplicar la mezcla de manera uniforme sobre superficies amplias o zonas de tránsito de los insectos.

laurel dentro del horno
Se trata de un método diferente para la cocina. Las hojas de laurel son un beneficio gracias a sus ingredientes principales.

Paso a paso

- Hervir el agua en un recipiente resistente al calor para asegurar que el líquido alcance una temperatura suficiente como para extraer los componentes aromáticos del laurel y los clavos de olor.

- Incorporar las hojas de laurel y los clavos al agua en ebullición, permitiendo que liberen sus aceites esenciales. Esta infusión inicial es clave porque concentra los aromas que luego funcionarán como barrera natural.

- Retirar del fuego y dejar enfriar por completo, ya que el vinagre pierde eficacia si se mezcla con líquidos muy calientes y, además, podría alterar el material del pulverizador.

- Añadir el vinagre blanco o de limpieza cuando la mezcla esté a temperatura ambiente, permitiendo que el ácido acético se integre sin evaporarse.

- Pasar todo el contenido al pulverizador, cerrarlo bien y agitar suavemente para unificar los ingredientes.

- Aplicar el preparado sobre superficies donde circulan las hormigas, priorizando bordes, zócalos, encimeras y estantes.

- Repetir la aplicación a diario, ya que el efecto del vinagre y los compuestos aromáticos se mantiene mientras la superficie conserva los rastros del preparado.

- Evitar usar la mezcla en materiales sensibles al vinagre, como mármol, piedra natural o ciertas maderas, para prevenir deterioros.

Cada acción apunta a reducir los elementos que atraen a estos insectos y a proteger las frutas en todo el verano.

Aleje las moscas de las frutas en el comedor de casa con simples trampas caseras

Por Lucas Vasquez