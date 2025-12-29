29 de diciembre de 2025 - 20:35

Mezclar vinagre y sal: por qué se recomienda para los pies y para qué sirve

No es un truco. La mezcla de vinagre y sal se usa para los pies por una buena causa: ofrece beneficios que van desde la higiene profunda hasta el alivio.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Sin embargo, esta combinación casera puede ser la solución gracias a su eficacia. Vinagre y sal, dos ingredientes básicos, esconden beneficios rápidos sobre la salud de los pies que explica por qué todavía se recomienda su uso.

Para qué sirve mezclar vinagre y sal en los pies y qué beneficios aporta

La mezcla de vinagre y sal aplicada en los pies se recomienda principalmente por su acción antiséptica, desodorante y relajante.

El vinagre, ya sea blanco o de manzana, contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a combatir bacterias y hongos responsables del mal olor y de infecciones superficiales. La sal, por su parte, potencia ese efecto al actuar como agente limpiador y osmótico.

Uno de los beneficios más conocidos es la reducción del mal olor

Las bacterias que se desarrollan en ambientes húmedos y cálidos, como el interior del calzado, encuentran en esta mezcla un entorno desfavorable. Al realizar baños de pies regulares, se disminuye la proliferación bacteriana y se logra una sensación de frescura más duradera.

Otro punto clave es la higiene profunda

La sal remueve impurezas, restos de sudor y células muertas, mientras que el vinagre actúa equilibrando el pH de la piel. Esto es especialmente útil para personas que transpiran mucho o que pasan muchas horas de pie.

Se utiliza como complemento para prevenir hongos leves

Es útil en la zona de las uñas o la piel entre los dedos. Si bien no reemplaza tratamientos médicos en casos avanzados, puede ser una medida preventiva eficaz cuando se aplica de forma constante y correcta.

También se le atribuye un efecto relajante y desinflamante

El agua tibia combinada con sal ayuda a aliviar la sensación de pies cansados, mejora la circulación superficial y reduce la pesadez al final del día.

Cómo preparar y aplicar correctamente la mezcla de vinagre y sal

  1. Primero, se necesita un recipiente amplio donde entren ambos pies cómodamente. Se agrega agua tibia, suficiente para cubrirlos hasta los tobillos.
  2. Luego se incorporan una taza de vinagre (blanco o de manzana) y dos cucharadas de sal gruesa o fina, mezclando bien hasta que la sal se disuelva.
  3. Los pies deben permanecer en remojo entre 15 y 20 minutos. Durante ese tiempo, los componentes actúan sobre la piel, ayudando a limpiar, desinfectar y relajar.
  4. Finalizado el baño, los pies deben quedar secos, especialmente entre los dedos, para evitar humedad residual.

Según el sitio Healthline, este tratamiento puede realizarse dos o tres veces por semana, dependiendo de las necesidades de cada persona. No es necesario hacerlo todos los días, ya que el vinagre, en exceso, podría resecar la piel sensible.

Es importante aclarar que esta práctica está pensada para el cuidado cotidiano e higiénico de los pies. Ante infecciones persistentes, dolor intenso o cambios en las uñas, siempre se debe consultar a un profesional de la salud.

Mezclar vinagre y sal para los pies no es un simple consejo casero. Se trata de una idea accesible que contribuye a la higiene, reduce el mal olor, ayuda a prevenir problemas comunes y aporta alivio tras largas jornadas.

