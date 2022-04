Martín Redrado sería el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar, y una fuente cercana lo confirma

Luciana Salazar continúa la eterna pelea legal con Martín Redrado por su hija, Matilda Salazar. En los últimos días, el caso volvió a resonar cuando la modelo discutió con Mariana Brey, quien no podía entender por qué ella le exige cosas al expresidente del Banco Central de Argentina, cuando no es el padre de su hija.

Pero todo parecería indicar que los pedidos de la artista tienen fundamentos y es justamente el hecho de que Redrado sí es el padre de Matilda y aseguran que Luciana Salazar se lo confesó a una amiga.

Fue Paula Varela quien contó en Socios del Espectáculo (Eltrece) que una amiga de la modelo le confirmó que “Redrado es el padre de Matilda. Se lo dijo cara a cara”. Aunque enseguida, el abogado de Redrado salió a desmentir la información.

“Luciana recibió un mail con el que se sintió totalmente intimidada y con temor. Ella me dijo que no me manda un audio porque no puede parar de llorar”, empezó diciendo Varela.

Y prosiguió: “Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda”.

“A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre”, explicó la panelista

Fernando Burlando, abogado de Redrado, niega que su cliente sea el padre de la niña

La periodista y panelista Paula Verela, reveló que, una fuente confiable, le aseguró que el padre de Matilda Salazar es el economista Martín Redrado, ex pareja de Luciana Salazar.

“Yo lo puedo decir, pero no puedo revelar la fuente”, arrancó diciendo Paula Verela. “Me lo dice una persona, que, obviamente confió en su palabra, pero…”, continuó la periodista.

Según Paula, su fuente es muy cercana a Luciana Salazar, pero no es pública y le confirmó que Redrado es el padre de Matilda Salzar: “Sí, es el padre. Me lo contó ella cara a cara. No creo que me haya mentido”, leyó en su celular la periodista.

Acto seguido, Mariana Brey, que también es panelista en el mismo programa, se comunicó con Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado, quien negó la paternidad de su cliente.

“No es el padre, garantizado. Decí que te lo dije yo. Hay una menor”, fueron las palabras del letrado, replicadas por Mariana Brey en Socios del Espectáculo.