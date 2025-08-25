25 de agosto de 2025 - 12:21

María Ferrarotto, experta en jardinería, cuenta cómo los corchos pueden rescatar y hacer florecer tus plantas

María Ferrarotto revela cómo los corchos de vino pueden salvar tus plantas y darle nueva vida a tu jardín con técnicas de jardinería.

María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

Foto:

Por Andrés Aguilera

Lo curioso es que no se trata de una moda pasajera ni de un experimento improvisado. Este recurso está ganando espacio entre los fanáticos de la jardinería porque combina sencillez, bajo costo y resultados visibles en poco tiempo.


Mar&iacute;a Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

Según la especialista María Ferrarotto, conocida como la “doctora de las plantas”, los corchos cumplen un papel fundamental en la recuperación de ejemplares secos o debilitados. Al colocarlos en el fondo de la maceta, mejoran la aireación, permiten un drenaje equilibrado y evitan que las raíces se pudran por exceso de riego.

Diversos estudios en horticultura —como los publicados por la Universidad de Wageningen, en Países Bajos— señalan que la oxigenación del sustrato es clave para que las raíces respiren y no colapsen. Esto explica por qué, a pesar de ser un recurso casero, los corchos funcionan tan bien en macetas y pequeños recipientes de cultivo.

Cómo usar corchos en tu jardín paso a paso

El método es económico y está al alcance de cualquiera. Ferrarotto recomienda:

  • Trasplantar la planta a una maceta con orificios en la base y laterales.

  • Colocar varios corchos de vino en el fondo, para que funcionen como capa de ventilación.

  • Agregar un sustrato de mezcla: corteza de pino, carbón natural y perlitas gruesas.

  • Evitar añadir demasiada agua en los primeros días para no saturar las raíces.

    
    Mar&iacute;a Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

    María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

Gracias a la porosidad natural de los corchos, la tierra se oxigena y se mantiene la humedad justa. Esto también crea una barrera contra babosas y mosquitos de compost, plagas frecuentes tanto en plantas de interior como de exterior.

El aliado secreto de la jardinería sostenible

El consejo de Ferrarotto no solo aporta beneficios visibles en la salud de las plantas, también se conecta con la tendencia de la jardinería sostenible. Reutilizar corchos significa reducir desechos y darles un nuevo propósito dentro del hogar.

De esta manera, un simple puñado de corchos puede marcar la diferencia entre una planta marchita y otra que vuelve a florecer. En palabras de Ferrarotto: “Si la colocamos en el sustrato correcto y con buena ventilación, se rejuvenecerá y volverá a dar flores”.


Mar&iacute;a Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

María Ferrarotto, experta en plantas, revela el uso de los corchos en las macetas

En conclusión, lo que parecía un simple residuo es, en realidad, un recurso poderoso para tu jardín. Así, cada vez que descorches una botella, pensá que en esos pequeños tapones de corcho puede estar el futuro verde de tus macetas.

