Luciana Salazar y su hija se fueron del país luego del escándalo con Redrado

Luciana Salazar y Matilda se fueron del país tras la polémica con Martín Redrado que se instaló en los medios durante esta última semana.

“Mi compañera incondicional”, escribió la modelo en sus redes sociales junto a la postal en la que se la puede ver con Matilda y las maletas preparadas para su viaje.

Madre e hija se lookearon súper combinadas para emprender su vuelo. “Combinadas hasta el alma”, expresó Luciana en sus redes sociales en el pie de imagen donde ambas lucen calzas simil cuero y sweater negro, con zapatillas blancas con detalles animal print, un sobre todo en nude y anteojos.

Súper Lookeadas Luciana y su hija Matilda.

La polémica con el economista inició cuando Luciana publicó unas historias en las que estalló contra el economista luego de que le llegara un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos.

Según contó Paula Varela en Socios del Espectáculo, en el mail le informaron que la tarjeta de crédito de Martín fue cancelada y por esta razón podría perder la posibilidad de volver a ser madre.

“Luciana recibió un mail con el que se sintió totalmente intimidada y con temor. Ella me dijo que no me manda un audio porque no puede parar de llorar”, comenzó explicando la panelista.

Luego, Paula puntualizó: “Él (Redrado) mantenía en Estados Unidos, Miami, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda”.

“A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre”, informó Varela.