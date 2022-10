Luciana Salazar aclaró la polémica por los “embriones de nenas” que tiene congelados: “No tergiversen”

Luciana Salazar fue como invitada a “La Noche de Mirtha Legrand” y una declaración sobre si intimidad generó polémica, por lo que la modelo salió a aclarar. En el programa, contó que si quisiera podría volver a ser madre, ya que tiene embriones congelados, pero asegura que hubo una mala interpretación de sus palabras.

Con Mirtha Legrand hablaban de Matilda y de las ganas de la mediática de volver a ser mamá, pero de la misma manera con la que tuvo a la su hija. Fue allí que Luciana reveló que tiene embriones de cuatro niñas congelados y dejó sorprendidos a todos.

“Tengo óvulos, pero también tengo embriones, cuatro nenas más”, expresó Luciana. Lo que dejó sorprendida a la conductora quien comentó: “No me digas...ay, me asusta”.

“Es que es todo nuevo, para la gente que es de otra generación es a veces difícil de entender la evolución de la ciencia”, respondió ella y Mirtha aclaró que, en realidad, más que asustarse la impresionaba.

“Tengo un dilema, porque en Estados Unidos, tanto cuando congelás óvulos como cuando tenés embriones, casi te hacen firmar como si fuera un testamento por si te llega a pasar algo”. Y agregó, sobre el costo del tratamiento: “Sé que acá es más accesible que afuera, porque acá es en pesos y allá es en dólares, pero yo se los recomiendo a las mujeres que pueden”.

Matilda Salazar

“Ojalá fuera accesible para todas porque es una tranquilidad emocional. Creo que para la mujer es muy importante, porque a veces estamos muy pendientes del tema de la edad biológica y con esto de que ahora la mujer trabaja más entonces prefiere postergar su maternidad”, añadió.

Luciana Salazar, picante sobre la mala interpretación de sus declaraciones sobre los embriones congelados

Las declaraciones de la modelo no pasaron inadvertidas, y varios portales levantaron la noticia. Sin embargo, ella asegura que hubo una mala interpretación intencional de parte de los medios y salió a aclarar.

Luciana Salazar salió a aclarar sus dichos.

“Hay una gran diferencia entre decir que tenés embriones congelados y luego decir que son nenas (en referencia al sexo de los embriones), a que algunos medios titulen de forma maliciosa: ´Tengo 4 nenas congeladas´. Les recomendaría que miren y escuchen antes de titular”, comenzó, indignada.

Y cerró: “Espero que ahora lo titulen bien, como corresponde. Nunca dije textualmente ´tengo 4 nenas congeladas´, no tergiversen. Gracias”.