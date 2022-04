Los picantes mensajes de Ángel de Brito para Ana Rosenfeld

Indudablemente Ana Rosenfeld no estaría pasando sus mejores días mediáticos. Primero, la abogada fue denunciada, según Intrusos, por al menos 15 mujeres que fueron sus clientas que alegan haber sido engañadas por ella. Y a eso se sumó un feroz enfrentamiento con Yanina Latorre en LAM.

Lo cierto es que la letrada, que es panelista del programa, ayer no se hizo presente en el piso y habló vía internet, desde Miami, con sus compañeros de piso sobre todo lo sucedido.

Ana Rosenfeld

Ahora, Ángel de Brito mostró en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de algunos tuits a los que Ana Rosenfeld le puso “me gusta” que hablaban mal del programa del cual ella es panelista. “Querida @AnaRosenfeldOk. Muy lindos tus likes. Un beso #LAM”, escribió el conductor.

Los tuits del conductor de LAM contra Ana Rosenfeld.

Los tuits decían cosas como: “Ese programa atrasa. Ayer hablaron de brujas. Y Taboada de llevar a alguien para “limpiar”. ¿Vale la pena estar en un medio de ese nivel? De zócalo. Donde pasan ese mensaje. Compartiendo espacio con doñas de barrio como @yanilatorre con ínfulas de señora bien”; “Vergüenza que la tv argentina permita una persona tan agresiva, mal hablada, que amenaza y tergiversa datos privados. Fuera Yanina Latorre de los medios Así está esa sociedad”; “¿Y esas son tus compañeras? Mejor ni vuelva a ese programucho, un lugar donde ni la defienden. deja mucho que desear. Mucha carrera para que cualquiera la ningunee Doc”.

Luego, un seguidor le remarcó a De Brito que “se ofende de acuerdo a conveniencia”. “¡Ay! Ángel te ofende que le dé me gusta a lo que opina la gente, pero no te ofende ver cómo maltratan a una persona”, expresó y Ángel le contestó: “No me ofenden los likes como tampoco me ofendió ver como ella desgranaba compañeros de producción, vestuaristas, maquilladoras y peluqueras”.