Los estudios revelan que entre los 40 y los 60 años los hombres pueden experimentar síntomas de esta condición poco consultada.

La andropausia ha dejado de ser un secreto de consultorio para instalarse en la conversación pública. Aunque históricamente se ocultó bajo el mito de la virilidad inagotable, la ciencia y la ficción hoy exponen una realidad que afecta la autoestima, el cuerpo y el deseo de muchos hombres a partir de los 40 años, según estudios.

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El disparador de este debate ha sido el estreno de la serie "El resto bien", donde Benjamín Vicuña interpreta a un hombre de 50 años que atraviesa sofocones, falta de energía y una crisis de identidad ligada a su salud hormonal. El actor, de 47 años, reconoció que para construir el personaje debió aumentar seis kilos y mimetizarse con síntomas como el decaimiento y la inseguridad frente al espejo. Esta exposición mediática busca romper con el tabú que rodea a la salud masculina, donde el mandato cultural suele exigir que el hombre se muestre siempre potente y desinteresado por el paso del tiempo.

La raíz de este proceso se encuentra en el sistema endocrino . A diferencia de las mujeres, cuyo sistema reproductivo se detiene de forma abrupta, en el hombre la producción de testosterona disminuye de manera gradual y no afecta a toda la población por igual. Cuando los niveles en sangre caen por debajo de los 300 nanogramos por decilitro , el organismo comienza a manifestar cambios orgánicos evidentes.

Esta deficiencia química altera el metabolismo óseo, pudiendo provocar osteoporosis , y reduce la capacidad del cuerpo para mantener la masa muscular. No se trata de un problema psicológico o de falta de voluntad, sino de una alteración en la regulación hormonal que impacta directamente en la libido y en funciones biológicas básicas como el crecimiento del vello facial.

Cómo distinguir la andropausia del estrés cotidiano

Muchos hombres confunden los síntomas con el estrés de la vida moderna o simplemente con el cansancio cotidiano. Sin embargo, los especialistas aclaran que mientras el estrés es transitorio y no elimina funciones como la erección matinal, la andropausia es una condición orgánica que requiere un diagnóstico preciso mediante análisis de sangre.

Entre las señales de alerta menos conocidas se encuentra la disminución en el ritmo de crecimiento de la barba: un hombre que solía afeitarse cada dos días y de pronto nota que ya no necesita hacerlo con tanta frecuencia podría estar frente a un déficit hormonal.

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Tratamientos disponibles para la andropausia

A diferencia de lo que se cree, la andropausia es una condición subsanable. El tratamiento estándar consiste en la reposición hormonal controlada a través de:

Geles de aplicación diaria , que permiten mantener niveles estables de testosterona.

, que permiten mantener niveles estables de testosterona. Inyecciones trimestrales, una opción cómoda para quienes prefieren menor frecuencia de administración.

Es fundamental entender que el uso de fármacos para la disfunción sexual, como la conocida pastilla azul, solo ofrece una solución momentánea al síntoma físico, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de deseo o libido causada por la escasez de hormonas.

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Por qué los hombres no consultan y qué riesgos implica

El desafío actual reside en el ámbito emocional y cultural. Los profesionales advierten que el hombre suele sentir vergüenza al consultar por estos temas, ya que percibe que su virilidad está en juego. La falta de voces autorizadas suele ser cubierta por influencers que recomiendan suplementos sin evidencia científica, lo que puede ser riesgoso.

Por ello, la difusión de información basada en evidencia es clave para que los pacientes dejen de vivir este proceso en soledad y entiendan que el decaimiento físico y anímico tiene una explicación médica y una solución efectiva.