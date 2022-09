Lo escracharon con un insólito pasacalle y se hizo viral: “Gordo, aflojale a la pollera”

Hay diversas circunstancias que llevan a que los vínculos de amistad se distancien, ya sea porque se asumen nuevas responsabilidades, como actividades laborales o académicas, o bien, porque llegan parejas a la vida que hacen que ciertas relaciones entren en cortocircuito. Esto es lo que le pasó a un personaje de San Lorenzo, en Salta, a quien apodan “Gordo” y que se hizo viral porque sus amigos lo escracharon con un particular cartel.

Sobre uno de los alambrados de Ruta provincial número 28 apareció un pasacalle que sorprendió a todos los vecinos de la zona. Al parecer unos amigos extrañan mucho a uno de los integrantes del grupo y tuvieron la idea de dejarlo claro con un polémico cartel.

El curioso pasacalle. Foto: Web

Con un pasacalle atado a un alambrado, los muchachos le compartieron sus inquietudes al “Gordo”. “Gordo, aflojale a la pollera, tus amigos te quieren ver”, dice el texto picaresco.

El “Gordo”, como lo apodan sus amigos, está enamorado y dejó de frecuentar a sus amistades para compartir más tiempo con su novia. Eso sí, su grupo cercano le pasó factura...

Por supuesto, el curioso método de los amigos se hizo viral y los comentarios de todas las publicaciones estallaron en las redes.

Una persona publicó la foto en Twitter y comentó: “Alguna vez pensé en poner un pasacalle así a un amigo…”

Todavía no se sabe quién es el “Gordo”, pero el pasacalle fue encontrado en la entrada a la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta.

Otra historia bizarra

El escrache, en noviembre del año pasado. Foto: Web

Una mujer, veterinaria de un ente oficial de Paraguay, fue escrachada en noviembre del año pasado con un pasacalle para acusarla de “roba maridos”. El escándalo, que se viralizó, tiene tres protagonistas. Por un lado, la doctora Lorena Jara Oroa, quien fue acusada de ser la amante de un compañero de trabajo. Por otro lado, María Liz Sanabria, la mujer que supuestamente “perdió” el marido y denunció a Jara Oroa en forma mediática. En tercer punto Moisés Vera, el ex marido de Sanabria y actual pareja de Jara Oroa.

Frente al Centro Nacional Antirrábico de Paraguay donde se desempeña Jara Oroa apareció hace unos días un pasacalle con la siguiente leyenda: “Felicidades Dra. Lorena Jara Oroa ¡Gran devoradora de hombres casados y destructora de familias! ¡Toda la felicidad del mundo para vos!”.

La mujer pidió bajar el pasacalle y se lo tomó con humor. Foto: Web

Lejos de enojarse, la profesional pidió que bajaran el cartel y lo usó para decorar su mesa de cumpleaños durante el festejo que le realizaron en el trabajo.

Al difundirse la foto, la veterinaria habló se expresó en las redes sociales y en medios locales: “Alguien me dejó ese pasacalle como regalo frente a mi trabajo. El mismo tenía un contendido pintoresco, un mensaje feo y otro lindo. Entonces, me pareció superbueno tomar lo positivo y usarlo”.

En vez de enojarse y hacer un pleito mediático, ella bajó el pasacalles y lo volvió a usar como decoración de su cumple.



Genialidad jajajaja. pic.twitter.com/WLkn3SxYCX — Chernobyl Barriocanal (@bornuzy) November 17, 2021

“A mí me pareció genial el mensaje lindo y lo utilicé y la otra parte del escrito lo dejé de lado. Uno decide a qué darle lugar y a qué no. No tengo razón de darle lugar a cuestiones que ni siquiera son”, sostuvo Jara Oroa.