“Les pibis”: la expresión que usó un funcionario del Gobierno y que causó revuelo en las redes

Un funcionario del Gobierno nacional, que este miércoles participó en el reporte diario por la pandemia de coronavirus, usó una nueva o poco conocida forma de lenguaje inclusivo y causó revuelo en las redes sociales.

Se trata de Lucas Grimson, un joven de 19 años que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes de la cartera de Salud.

Según su perfil de Twitter, estudia Ciencia Política y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

“Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora”, dijo en conferencia de prensa.

La expresión “les pibis” causó una cataratas de comentarios en Twitter de usuarios que, en su mayoría, cuestionaron a Grimson no solo por su forma de expresarse sino además por su joven edad.